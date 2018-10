Vanderlei se antecipa e pede para Santos jogar na Vila a decisão contra Atlético-MG

Folhapress

SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - O goleiro Vanderlei pediu para que o duelo contra o Atlético-MG, no dia 25 de novembro, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, seja disputado na Vila Belmiro. O ídolo santista sabe que a atual diretoria prefere mandar jogos no Pacaembu e, por isso, ele já se antecipou ao pedir o jogo no alçapão alvinegro.

Vanderlei acredita que o duelo contra o Atlético-MG será uma espécie de decisão, já que paulistas e mineiros brigam diretamente por uma vaga na Copa Libertadores da América do próximo ano.

Atualmente, o Santos é o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos. O time paulista está a três pontos do Atlético-MG, sexto colocado com 46 pontos. O problema é que o clube mineiro possui duas vitórias a mais: 13 contra 11.

"Óbvio que a gente tem uma grande torcida em São Paulo, a gente também joga bem no Pacaembu, só que a gente tem que entender o momento. Esse ano temos feito excelentes partidas na Vila. A mística da Vila voltou. Estamos indo muito bem na Vila, prefiro jogar na Vila, mas não depende da gente. Tem muitos assuntos, logística, ir para São Paulo, aqui estamos a cinco minutos da Vila. Nesse momento seria ideal jogar na Vila Belmiro", afirmou o goleiro.

O Santos já atuou 18 partidas nesta temporada na Vila Belmiro, enquanto onze jogos foram disputados do Pacaembu. Na Vila foram nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Já na capital paulista foram três vitórias, seis empates e duas derrotas.

Apesar da expectativa do confronto direito contra o Atlético-MG, vale lembrar que antes de encara o time mineiro, o Santos enfrenta o Fluminense, Palmeiras, Chapecoense, Flamengo, América-MG e Botafogo. Após o duelo na penúltima rodada com o Galo, a equipe santista encerra o Brasileiro contra o Sport.

"Estamos a três pontos do Atlético, mas temos de pensar jogo a jogo. Foco total no Fluminense, para aí sim ter a oportunidade contra o Galo, no confronto direito", concluiu Vanderlei.