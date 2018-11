Vanessa Gerbelli revela leucemia do pai e diz que doará medula óssea a ele

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Vanessa Gerbelli, 45, que dá vida à vilã Herodíade em "Jesus" (Record), revelou em suas redes sociais que será doadora de medula óssea para seu pai, diagnosticado com um tipo de leucemia.

"Chegou-se à conclusão de que o melhor tratamento para ele é agora o transplante. Eu serei doadora. Estamos confiantes", afirmou a atriz em sua conta no Instagram, desmentindo também que esteja sofrendo de depressão.

Os rumores de depressão surgiram devido à sua saída de "Jesus". Ela inclusive já teria gravado suas últimas cenas, em que sua personagem, mulher de Herodes, morre. "Herodíade sim, mas eu não estou em depressão, minha gente!", esclareceu a atriz.

Ela chegou a ficar afastada das gravações em julho devido à morte do irmão. "Quando chegar a minha hora, espero te ver com a sua cara amorosa e pateta de braços estendidos do outro lado", disse ela na ocasião, também em suas redes sociais.

Antes de "Jesus", a atriz interpretou Amália no folhetim "Novo Mundo" (2017), da Globo.