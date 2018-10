VAR anula dois gols e Atlético vence o Bahia na Sul-Americana

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense venceu por 1 a 0 o Bahia , nessa quarta-feira (dia 24) à noite, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida de volta será na Arena da Baixada, em 31 de outubro (quarta-feira). O gol como visitante é critério de desempate na competição. O time paranaense só precisa de um empate para avançar. Quem passar de fase pega na semifinal o Fluminense ou o Nacional (Uruguai).

Foi a primeira partida da história envolvendo um clube paranaense com a utilização do árbitro de vídeo (VAR). O sistema foi utilizado pelo árbitro para anular dois gols do Bahia: umas aos 22 minutos do 1º tempo e outro no 1º minuto do 2º tempo.

ARTILHEIRO

O gol da vitória foi marcado pelo atacante Pablo, artilheiro do Atlético em 2018, com 15 gols em 40 jogos. Foram três gols dele na Sul-Americana, 11 no Brasileirão e um na Copa do Brasil.

FASES

O Atlético completou cinco jogos seguidos sem derrotas (quatro vitórias e um empate). O Bahia vinha de três partidas consecutivas sem perder.

TÉCNICO

O técnico Tiago Nunes soma agora 14 vitórias, cinco empates e cinco derrotas no comando do time principal do Atlético.

PREMIAÇÃO

O Atlético já acumulou premiação de US$ 1,4 milhão (cerca de R$ 5,1 milhões). Recebeu R$ 930 mil pela primeira fase, R$ 1,1 milhão pela segunda, R$ 1,4 milhão pelas oitavas e R$ 1,7 milhão pelas quartas. Se chegar à semifinal, soma mais R$ 2 milhões a essa quantia.

ESCALAÇÕES

O técnico Tiago Nunes não tinha novos desfalques, já que apenas Bruno Nazário e Plata seguem em recuperação há semanas. Para este jogo, ele optou pela dupla de volantes Wellington e Lucho González, deixando Bruno Guimarães no banco. O esquema tático era o mesmo 4-2-3-1 de sempre. O Bahia não tinha Gilberto, Élber, Tiago e Léo; e também usou o 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

O Bahia marcou forte a saída de bola do adversário no primeiro tempo e controlou o meio-campo. Chegou a finalizar 11 vezes na primeira etapa, contra três do Atlético. O time paranaense não conseguiu sair jogando e os volantes tiveram dificuldades para organizar o meio-campo. Apesar de dominar o jogo, a equipe baiana só criou uma grande chande nesse período. Foi aos 22 minutos, quando marcou o gol com Clayton, mas acabou anulado com a ajuda do VAR. Clayton praticou jogo perigoso em Nikão. O Atlético só construiu uma boa jogada no primeiro tempo, com cruzamento de Pablo para chute de Lucho.

SEGUNDO TEMPO

O Bahia teve outro gol anulado no 1º minuto. Nino Paraíba chutou e Ramires, impedido, desviou para o gol. O VAR anulou. A pressão do time baiano seguiu. Santos fez duas grandes defesas para manter o placar fechado. Quando o Atlético parecia perdido na partida, uma jogada esporádico colocou o time à frente no placar. Aos 21 minutos, Santos lançou para Nikão, que desviou de cabeça. Pablo recebeu na área e fuzilou o goleiro. Aos 29 e aos 33, duas substituições no Atlético. Saíram Lucho e Veiga. Entraram Bruno Guimarães e Rony. O time paranaense esboçou alguns contra-ataques e conseguiu anular as principais jogadas do adversário. Aos 44, entrou o zagueiro Thiago Heleno no lugar de Cirino.

ESTATÍSTICAS

Em 90 minutos, o Atlético somou 6 finalizações (2 certas), 50% de posse de bola, 86% de eficiência nos passes e 1 escanteios. O Bahia arrematou 22 vezes (17 certas) e teve 50% de posse de bola, 90% de eficiência nos passes e 9 escanteios. Os dados são da DataFactory/Conmebol.

BAHIA 0 x 1 ATLÉTICO

Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca e Paulinho; Gregore e Elton (Vinícius); Clayton (Marco Antônio), Ramires e Zé Rafael; Edigar Junio (Junior Brumado). Técnico: Enderson Moreira

Atlético-PR: Santos; Jonathan, Paulo André, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington e Lucho González (Bruno Guimarães); Marcelo Cirino (Thiago Heleno), Raphael Veiga e Nikão; Pablo. Técnico: Tiago Nunes

Gol: Pablo (21-2º)

Cartões amarelos: Lucho González, Marcelo Cirino, Léo Pereira, Pablo (A).

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina)

Público: 23.408 pagantes

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

7 – Nino Paraíba cruza. Elton cabeceia. Santos segura.

16 – Falta na direita. Ramires lança para a área. Cirino desvia de cabeça. Zé Rafael chuta. Pablo tira de cabeça.

22 – Gol anulado. Edigar Junio cruza. Santos espalma. Zé Rafael pega o rebote e chuta. Jonathan tira. Clayton salta, chuta e marca o gol. Ao verificar o VAR, o árbitro anula, por jogo perigoso de Clayton em Nikão.

28 – Renan Lodi cruza. Nikão domina no bico da área e chuta para fora.

39 – Gregore dispara, chega perto da área e chuta rasteiro. A bola passa ao lado do gol.

44 – Pablo faz grande jogada na ponta esquerda e cruza rasteiro. Lucho chega batendo. O goleiro espalma.

Segundo tempo

1 – Gol anulado. Nino Paraíba chuta de fora da área. Ramires intercepta o chute no meio da área e desvia para o cantinho. O VAR anula, por impedimento.

6 – Nino Paraíba cruza. Lucas Fonseca cabeceia. Santos segura.

8 – Jonathan toca para Nikão, que invade a área e chuta cruzado. A bola vai na rede, por fora.

19 – Ramires cruza. Zé Rafael desvia, na cara do gol. Santos faz grande defesa.

20 – Escanteio. Lucas Fonseca cabeceia no cantinho. Santos espalma. Lucas Fonseca chuta. Jonathan salva.

21 – Gol do Atlético. Santos lança. Nikão desvia de cabeça. Pablo recebe na área e fuzila.

42 – Vinícius chuta de fora da área. A bola passa perto.