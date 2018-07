VAR no Brasil terá menos câmeras que no Mundial

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF informou nesta segunda (30) que o VAR (árbitro assistente de vídeo) na Copa do Brasil terá menos da metade das câmeras utilizadas nos jogos da Copa do Mundo. As imagens usadas serão da TV Globo e da Fox Sports, que transmitem o torneio.

"Vamos utilizar 14, 15 ou 16 câmeras [foram 35 no Mundial]. É bom esclarecer que com sete câmeras já teremos 95% de todos os lances", disse Manoel Serapião, coordenador do árbitro de vídeo no Brasil.