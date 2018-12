VAR quebra resistência das principais ligas e domina a elite europeia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após enfrentar resistência de dois dos seus principais torneios, o árbitro de vídeo enfim dominará a elite do futebol europeu a partir de 2019.

Nesta segunda-feira (3), depois de reunião do Comitê Executivo da Uefa em Dublin, na Irlanda, a entidade anunciou a utilização do VAR já nesta edição da Champions League, com início na fase de oitavas de final do torneio, que começará em fevereiro do ano que vem.

Há duas semanas, a Premier League também havia anunciado a implementação do árbitro de vídeo para a próxima temporada do Campeonato Inglês.

A chegada da tecnologia às duas ligas representa a quebra da última barreira de resistência ao VAR entre as principais competições de clubes do continente.

Depois da Copa do Mundo da Rússia, que contou pela primeira vez em sua história com o recurso, Espanha e França colocaram em prática o auxílio eletrônico em seus campeonatos nacionais. Itália, Alemanha e Portugal já o utilizavam.

A Uefa anuncia a novidade meses depois de seu próprio presidente, o esloveno Aleksander Ceferin, afirmar que a Champions League ainda não estaria pronta para receber o VAR.

Em abril deste ano, o dirigente se referiu à competição como uma Ferrari ou um Porsche para justificar a demora de implementação da tecnologia em relação a outros torneios europeus. "Você não pode dirigir de primeira, precisa de treino, testes off-line. Tem de entender como funciona", disse.

No anúncio da entidade nesta segunda, porém, Ceferin voltou atrás e falou do benefício que poderá trazer para a evolução das competições europeias.

"Estamos prontos para utilizar o VAR antes do inicialmente planejado e estamos convencidos de que será benéfico para nossas competições já que irá prover uma ajuda valiosa aos árbitros e permitirá reduzir decisões incorretas."

Quem pode se dizer aliviado com a decisão da Uefa é o ex-árbitro italiano Pierluigi Collina. Ele é chefe de arbitragem da associação, antes relutante ao uso da tecnologia, e ao mesmo tempo presidente da Comissão de Arbitragem da Fifa, que utilizou o VAR amplamente na Copa do Mundo da Rússia.

Segundo levantamento da reportagem, o árbitro de vídeo entrou em ação 26 vezes durante o Mundial. Em 15 delas, a decisão inicial da arbitragem passou por reformulação após consulta.

Além da Champions League, a Uefa informou que o árbitro de vídeo também será usado na final da Europa League, nas finais da Liga das Nações e na Eurocopa sub-21, todos em 2019.

No Brasil, o auxílio eletrônico apareceu somente na Copa do Brasil, a partir das quartas de final. No Campeonato Brasileiro, a utilização foi vetada por alguns clubes, que alegaram custo alto para implementação da tecnologia.