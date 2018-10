Varejo cresce impulsionado por vestuário e livrarias

Da Redação Bem Paraná

O varejo do Paraná retomou o crescimento no início do segundo semestre. A Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) registrou crescimento expressivo em todos as bases comparativas e na maioria das regiões do Estado. Na Grande Curitiba o crescimento no mês de agosto ante julho foi de 8,68%, impulsionado sobretudo pelo setor de vestuário e pelas livrarias.

Na região, todos os setores avaliados na pesquisa apresentaram alta, com exceção do móveis, decorações e utilidades domésticas, que regisotru queda de -2,58% de um mês para o outro.

No acumulado do ano, a Grande Curitiba também apresenta alta de 2,64% e na comparação entre agosto deste ano com agosto de 2017 a alta é de 7,39%, com destaque para a venda de veículos na região, que subiu 32,31 desde janeiro.

O resultado de agosto frente a julho no Estado todo foi de alta de Em relação a julho a alta foi de 7,43%, devido às vendas adicionais do Dia dos Pais.

Setores do varejo