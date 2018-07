Vasco e Grêmio se enfrentam no Rio em situações opostas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vasco e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 16h, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, com situações psicológicas bem diferentes. Enquanto o time carioca está com a moral em baixa, a equipe gaúcha chega animada para o confronto.

Nas duas últimas partidas, o clube de São januário venceu uma e empatou outra -um clássico. O que poderia ser considerado um desempenho muito bom foi, na verdade, um forte golpe na moral da equipe quando contextualizado: a vitória por 2 a 0 sobre o Bahia foi insuficiente para evitar a eliminação da Copa do Brasil, e o empate no clássico com o Fluminense veio com gosto de derrota, já que sofreu o gol no último minuto de jogo.

O Grêmio, por sua vez, chega animado após a vitória sobre o Atlético-MG que deixou o clube, no início da rodada, a quatro pontos do líder Flamengo.

O treinador vascaíno, Jorginho, teve que lidar com críticas de torcedores, que o acusaram de recuar demais a equipe, dando espaço para sofrer a pressão do rival.

"Respeito muito o nosso torcedor. Essa é a vida do treinador, relacionamento de ódio e paixão de um jogo para o outro. É normal quando a torcida quer um jogador, mas não achamos que é o momento."afirmou.

No Grêmio, o maior problema é a ausência do volante Maicon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em treino com os jogadores que não atuaram contra o Atlético-MG, o técnico Renato Gaúcho sinalizou que Jailson deve entrar na vaga do capitão gremista.

Para Maicon, seu substituto não vai interferir no estilo de jogo do Grêmio. "Ele é mais de marcação que eu e o Cícero, mas também joga bastante com a bola nos pés. São estilos diferentes de jogadores de muita qualidade", analisou.

O zagueiro Kannemann, que voltou aos treinamentos nesta sexta, afastado por uma semana em razão de uma virose, permanece fora do time em recuperação.

VASCO

Martin Silva; Luiz Gustavo, Breno, Ricardo, Henrique; Desábato, Andrey, Yago Pikachu, Giovanni Augusto, Evander; Andrés Rios. T.: Jorginho

GRÊMIO

Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Bressan, Cortez; Jailson, Cícero, Ramiro, Luan, Everton; André. T.: Renato Gaúcho

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Horário: 16h de domingo

Juiz: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)