Vasco e Inter duelam por objetivos opostos no Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESs) - Vasco e Internacional se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 21h30, em São Januário, com metas distintas. O time carioca está na luta para escapar do rebaixamento, enquanto os gaúchos ainda estão na disputa do título do Campeonato Brasileiro.

Com 34 pontos na 15ª colocação, o Vasco está apenas um ponto acima da zona da degola. E precisa reagir depois de perder o confronto direto para o Sport na rodada passada.

A única dúvida do técnico Alberto Valentim está no gol. O uruguaio Martín Silva voltou do Japão, onde defendeu a seleção uruguaia, mas não teve escalação confirmada. Fernando Miguel pode ser mantido como titular.

Ainda sem contar com o lateral direito Lenon, contundido, Valentim deve escalar o zagueiro Luiz Gustavo no setor. Dessa forma, a dupla de beques do Vasco será formada por Werley e Leandro Castán.

No Inter, a vitória também é o único resultado interessante. Depois do empate com o Santos na rodada passada, o time colorado caiu para a terceira colocação e já está cinco pontos atrás do líder Palmeiras.

Para complicar, o técnico Odair Hellmann não contará com o centroavante Leandro Damião, que sentiu uma lesão muscular. Ele marcou três gols nas últimas duas partidas -contra São Paulo e Santos.

William Pottker também não poderá atuar por contusão. Dessa forma, Rossi é quem deve ganhar uma chance no ataque ao lado de Nico López. D'Alessandro continua entre os titulares.

VASCO

Fernando Miguel; Luiz Gustavo, Werley, Leandro Castán, Ramon; Desábato, Willian Maranhão, Andrey, Fabrício, Yago Pikachu; Maxi López. T.: Alberto Valentim

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, D'Alessandro; Rossi, Nico López. T.: Odair Helmann

Estádio: São Januário, no Rio

Horário: 21h30 desta sexta

Juiz: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)