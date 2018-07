Vasco encara a má fase do Fluminense em São Januário

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco enfrenta o Fluminense nesta quinta-feira, às 20h, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, colocando em jogo uma supremacia recente. Nos últimos quatro confrontos diretos, o time cruzmaltino venceu três. Além disso, a equipe não perde o clássico há mais de um ano.

No último confronto entre os arquirrivais cariocas, o Vasco levou a melhor em um confronto histórico. O Fluminense segurava um empate por 2 a 2 até os instantes finais para chegar à decisão do Campeonato Carioca. Mas levou um gol do lateral esquerdo Fabrício aos 50min do segundo tempo e deixou a vaga para os vascaínos.

O Vasco chega à partida com um retrospecto regular no campeonato. A equipe começou a 13ª rodada em 11º lugar, com 15 pontos. O Fluminense, por sua vez, vem de quatro derrotas consecutivas e já despencou para a metade inferior da tabela de classificação, com 14 pontos. Com isso, corre o risco de se aproximar da zona da degola.

Para completar, o Fluminense vive um momento de transição. O técnico Abel Braga pediu demissão durante a pausa do Brasileiro para a Copa do Mundo e foi substituído por Marcelo Oliveira. O novo comandante está implementando um novo sistema de jogo, diferente do esquema tático de seu antecessor, que havia adotado um trio de zaga.

Para essa partida, o único problema do Fluminense é o lateral direito Gilberto, com uma lesão no tornozelo direito. Ele deve ser substituído por Léo. Na defesa, o recém-contratado Digão formará dupla com Gum.

Pelo Vasco, a ideia é manter o time que já reestreou após a Copa do Mundo. Na segunda-feira, o time dirigido por Jorginho derrotou o Bahia por 2 a 0, em São Januário, mas o resultado não foi suficiente para ir às quartas da Copa do Brasil -a equipe precisava de um triunfo por três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

VASCO

Martín Silva; Luiz Gustavo, Paulão, Ricardo, Henrique; Desábato, Andrey, Yago Pikachu, Giovanni Augusto, Wagner; Andrés Rios. T.: Jorginho

FLUMINENSE

Júlio César; Léo, Gum, Digão, Ayrton Lucas; Jadson, Richard, Dodi, Sornoza; Marcos Júnior, Pedro. T.: Marcelo Oliveira

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Horário: 20h desta quinta-feira

Juiz: Marcelo Aparecido de Souza