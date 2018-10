Vasco entra com recurso contra decisão que anulou eleição do clube

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco entrou nesta terça-feira (2) com um recurso de agravo de instrumento contra a decisão que, em primeira instância, anulou a eleição do clube realizada em novembro do ano passado e que definiu Alexandre Campello como presidente. No dia interior (1), o conselheiro José Manuel Blanco Ferreira já havia recorrido de maneira individual. A Justiça agora analisará se irá acatar e suspender a liminar.

Na última sexta-feira, a juíza Glória Heloíza Lima da Silva, da 29ª Vara Cívil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, decretou a anulação do pleito alegando fraude. Ela determinou também que uma nova votação seja realizada dia 8 de dezembro.

O caso do recurso do conselheiro foi sorteado para a 16ª Câmara Cívil com o desembargador Mauro Disckstein como relator.

Nesta segunda-feira, o Conselho de Beneméritos do Vasco, presidido por Eurico Miranda, emitiu uma nota oficial constando o nome de 52 conselheiros onde repudia a decisão da juíza classificando-a como "absurda".