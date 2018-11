Vasco reduz para 2% risco de rebaixamento no Brasileiro, diz site

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, na quinta-feira (22), reduziu para 2% o risco de rebaixamento do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, indicam os cálculos feitos pelo site Chance de Gol ao término da 36ª rodada.

O clube carioca iniciou a rodada com 25,5% de possibilidade de terminar entre os quatro últimos colocados. Após os jogos de quarta (21), o risco já havia diminuído para 23,7%.

O Vasco encerrou a rodada com 42 pontos, quatro a mais do que o Sport, primeiro dentro da zona de rebaixamento. Basta uma vitória nas últimas duas rodadas —contra Palmeiras em casa e Ceará fora— para o clube carioca zerar o risco.

Com o mesmo número de pontos, o Ceará vive situação parecida após vitória por 1 a 0 sobre o Paraná. O clube comandado por Lisca tem 1,3% de risco de rebaixamento. Fluminense (1,2%) e Corinthians (0,01%) também estão muito próximos do alívio total.

Neste cenário, com o Paraná já rebaixado e com três lugares na Série B e aberto, a briga contra o rebaixamento é mais intensa para quatro times. O triunfo sobre o Sport por 2 a 1 colocou a Chapecoense em vantagem, com risco de 31%. Sport (80%), América-MG (85,4%) e Vitória (99,1%) são os mais ameaçados.

A análise do Chance de Gol leva em consideração o local da partida, o retrospecto recente e os adversários que restam a cada clube enfrentar. Por causa disso, alguns clubes que estão atrás na tabela têm mais chances de título, vaga na Libertadores ou rebaixamento que outros que estão à frente.

Confira as chances de título, G-6 e rebaixamento:

Título:

1. Palmeiras (74 pontos): 98,8%

2. Flamengo (69 pontos): 1,2%

G-6:

1. Palmeiras (74 pontos): 100%

2. Flamengo (69 pontos): 100%

3. Internacional (65 pontos): 100%

4. Grêmio (62 pontos): 100%

5. São Paulo (62 pontos): 100%

6. Atlético-MG (56 pontos): 83,3%

7. Atlético-PR (53 pontos): 14,8%

8. Cruzeiro* (52 pontos): 1,9%

Rebaixamento:

12. Corinthians (43 pontos): 0,01%

13. Fluminense (42 pontos): 1,2%

14. Vasco da Gama (42 pontos): 2%

15. Ceará (42 pontos): 1,3%

16. Chapecoense (40 pontos): 31%

17. Sport (38 pontos): 80%

18. América-MG (37 pontos): 85,4%

19. Vitória (36 pontos): 99,1%

20. Paraná Clube (22 pontos): 100%

* O Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil de 2018, já está garantido na fase de grupos da Libertadores 2019