Vasco vence Bahia em São Januário e sai da zona de rebaixamento

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Atuando com um jogador a mais desde o primeiro tempo, o Vasco levou a melhor sobre o Bahia de maneira dramática e venceu por 2 a 1, com gols de Yago Pikachu e Marrony, nesta segunda-feira (24), em São Januário. Com o resultado, o clube respirou um pouco mais aliviado na tabela do Campeonato Brasileiro, chegando aos 28 pontos e saindo da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª colocação.

O Bahia, que fez seu gol com Gilberto, perdeu a chance de se afastar de vez do perigo, estacionando nos 29 pontos em 15º lugar, o que o fez novamente ligar o sinal de alerta.

Nesta quinta-feira o Vasco volta a campo para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro (SP), em jogo anteriormente atrasado da terceira rodada da competição. Já o Tricolor baiano encara o Flamengo, no sábado (29), em Salvador (BA).

A velha frase do "quem não faz leva" aplicou-se perfeitamente ao Bahia. Mesmo atuando como visitante, o Tricolor foi para cima no início do jogo e perdeu quatro chances de gol nos primeiros cinco minutos. A falta de pontaria diante de um Martín Silva inspirado acabou punindo os baianos posteriormente, quando sofreram gols numa partida que estava um tanto quanto tranquila.

Logo com 1 minuto de jogo, Gilberto recebeu cruzamento da direita e finalizou de letra. Martín Silva estava atento e fez boa defesa.

No minuto seguinte, o Bahia quase abriu o placar novamente quando Leandro Castan e Luiz Gustavo se atrapalharam e a bola sobrou livre para Ramires. O jovem chutou e Martín Silva salvou.

A blitz baiana não parava. Aos cinco minutos, Gilberto recebeu outro cruzamento da esquerda e finalizou já na pequena área para Martín Silva operar um milagre.

Aos 28min, Andrés Rios recebeu lançamento e com um bonito domínio com o peito, invadiu a área e driblou Douglas. O goleiro, no entanto, deixou o pé de maneira violenta e fez pênalti no atacante. Artilheiro da equipe na temporada, Yago Pikachu chamou a responsabilidade e cobrou com extrema categoria, com a bola de um lado e o goleiro do outro. Vasco na frente!

Mesmo com um a mais em campo, o Vasco cedia muitos espaços e foi num contra-ataque onde a zaga cruzmaltina falhou em conjunto que Gilberto cortou Luiz Gustavo e chutou para empatar para o Bahia.

Substituto de Douglas, Fernando Castro salvou o Bahia logo aos cinco minutos do segundo tempo após contra-ataque fulminante do Vasco que Fabrício finalizou com perigo.

Aos 18, Andrés Rios e Nino Paraíba dividiram e a mão direita do lateral do Bahia encostou na bola. Os jogadores do Vasco pediram pênalti e, após consulta de Leandro Vuaden com o quarto árbitro, ele optou por dar apenas escanteio.

Precisando da vitória a qualquer custo, o técnico Alberto Valentim foi premiado com sua ousadia ao fazer substituições no segundo tempo que deixaram o Vasco bastante ofensivo. O treinador ainda teve a estrela de colocar o jovem Marrony, que se tornou o herói da partida.

O gol da vitória veio aos 32min. Após cruzamento da direita de Pikachu, Marrony desviou de cabeça para o gol, sem chances para Fernando Castro, definindo o placar favorável aos vascaínos.

VASCO

Martin Silva; Lennon (Giovanni Augusto), Luiz Gustavo, Leandro Castán, Ramon; Willian Maranhão, Yago Pikachu, Thiago Galhardo (Marrony), Fabrício (Kelvin); Andrés Rios, Maxi López. T.: Alberto Valentim

BAHIA

Douglas; Nino Paraíba, Douglas Grolli, Lucas Everson, Léo Pelé; Gregore, Nilton, Ramires, Paulinho (Fernando Castro); Elber, Gilberto. T.: Enderson Moreira

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Cartões amarelos: William Maranhão (Vasco); Everson (Bahia)

Cartões vermelhos: Douglas (Bahia)

Gols: Yago Pikachu, aos 31min do primeiro tempo, e Marrony, aos 32min do segundo tempo (Vasco); Gilberto, aos 48min do primeiro tempo (Bahia)