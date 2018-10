Vasco vence Cruzeiro, quebra tabu de 12 anos e respira na luta contra rebaixamento

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco respirou na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com o apoio da torcida em São Januário, o cruzmaltino bateu o Cruzeiro por 2 a 0, neste domingo (14).

Os gols de Yago Pikachu e Maxi López findaram um tabu de 12 anos. O último triunfo dos cariocas em casa sobre os mineiros havia sido em 30 de julho de 2006 -foram seis derrotas e um empate nesse período.

O resultado levou o Vasco aos 34 pontos, na 13ª colocação. O Cruzeiro, concentrado na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, soma 37 pontos e está na 9ª posição.

O JOGO

Em um jogo com marcação teoricamente reforçada no setor do meio de campo, o que se viu foram times com liberdade para jogar. Os três volantes cruzmaltinos não exerciam a pegada que a escalação induzia, de forma que que o Cruzeiro também esteve longe da firmeza no combate.

Quando as equipes chegaram, os goleiros quase entregaram. Aos 9min, David recebeu e bateu. A bola desviou em Werley e por muito pouco não surpreendeu Fernando Miguel, que tentava encaixar.

Aos 15, o goleiro Rafael saiu e não achou nada. Três minutos depois, ele se enrolou com o zagueiro Murilo, mas ficou com a bola no fim das contas.

Depois de um primeiro muito longe das expectativas em todos os aspectos, a torcida do Vasco não perdoou e vaiou muito o time ao apito do árbitro. Fabrício foi xingado e ouviu gritos para que o técnico Alberto Valentim o substituísse.

Na volta para os 45 minutos finais, o clima pesado continuou. O treinador chegou a se aproximar do vidro de proteção da arquibancada para pedir calma aos torcedores. Em campo, Fabrício conversava com os companheiros na tentativa de buscar apoio.

Vaiado, Fabrício iniciou a jogada e cruzou na área cruzeirense. Maxi López fez o corta-luz e a bola sobrou para Yago Pikachu estufar as redes. Na comemoração, os jogadores correram diretamente para Fabrício. Alberto Valentim vibrou muito. A partir daí, Fabrício passou a ser aplaudido pela torcida e foi assim até ser substituído por Giovanni Augusto.

O gol de Pikachu mudou o jogo. Pressionado na luta contra o rebaixamento, o Vasco teve tranquilidade para jogar estando com vantagem no placar. Ainda assim, o Cruzeiro não parou de jogar e ameaçou empatar em seguidas oportunidades. Sóbis e Murilo tiveram excelentes oportunidades e desperdiçaram.

Se o Cruzeiro não aproveitou as oportunidades, o Vasco teve o cenário que desejava para sacramentar uma vitória importante na luta contra o rebaixamento. Aos 24min, Maxi López roubou a bola de Lucas Silva e girou com categoria. O argentino deu um tapa de perna esquerda no canto direito de Rafael. Um belo gol para a festa da torcida cruzmaltina em São Januário.

Pelo Campeonato Brasileiro, os times voltam a campo no próximo final de semana. No sábado (20), o Vasco visita o Sport, às 19h. No domingo (21), o Cruzeiro recebe a Chapecoense, às 19h, no Independência.

Estádio: São Januário, no Rio

Juiz: Marcelo Aparecido de Souza (SP)

Público pagante: 10.841

Público presente: 11.376

Renda: R$ 249.945,00

Cartões amarelos: Andrey, Leandro Castán, Jordi, Werley, Maxi López e Luiz Gustavo (V); Bruno Silva e Sassá (C)

Cartão vermelho: Mancuello (C)

Gols: Yago Pakachu, aos 3min do 2º tempo; Maxi López, aos 24min do 2º tempo

VASCO

Fernando Miguel; Luiz Gustavo, Werley, Leandro Castán (Henríquez) e Ramon; Bruno Ritter, Andrey e Bruno Consendey (Henrique); Fabrício (Giovanni Augusto), Yago Pikachu e Maxi López. T.: Alberto Valentim

CRUZEIRO

Rafael; Ezequiel, Cacá, Murilo e Patrick; Bruno Silva (Sassá), Lucas Silva e Mancuello; David (Rafael Santos), Rafael Sobis e Fred (Raniel). T.: Mano Menezes