Vasco vence, mas Bahia segura pressão e pega Palmeiras na Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Bahia por 2 a 0 na noite desta segunda-feira (16) no São Januário. O resultado, no entanto, não foi suficiente para devolver o 3 a 0 sofrido em Salvador, no jogo de ida. Assim, o Bahia conseguiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil -encara o Palmeiras

Destaque do jogo, Yago Pikachu vive grande momento com a camisa do Vasco. Iniciou partida como meia e era principal opção ofensiva. No meio do jogo, virou lateral e seguiu como importante peça para o cruzmaltino no ataque. Converteu pênalti com qualidade e cruzou na medida para o segundo gol, anotado por Andrey.

Já o lateral direito do Bahia, Nino Paraíba, não viveu uma grande noite. O primeiro gol do Vasco foi totalmente culpa sua. Além de erra na saída de bola, ele ainda deu o bote errado em Andrés Rios e cometeu pênalti. Gol que colocou ainda mais o Basco no jogo.

O JOGO

Precisando de muitos gols para reverter o adverso placar da primeira partida, o Vasco encontrava muita dificuldade para furar a retranca do Bahia, que jogava com o regulamento debaixo do braço. Abusando das jogadas aéreas, os donos da casa não conseguiram o espaço que buscavam.

Andrés Rios, no entanto, conseguiu uma brecha. Recebeu dentro da área e fintou Nino Paraíba, que cometeu pênalti. Yago Pikachu converteu com categoria e abriu o placar.

Ao mesmo tempo em que comemorava o primeiro gol, a torcida do Vasco passou a se preocupar. Isso porque em seis minutos o time perdeu seus dois laterais por lesão. O primeiro foi Rafael Galhardo (caiu de mal jeito), que deu lugar a Kelvin –Pikachu foi recuado.

Em seguida, Ramom avisou a Jorginho que não poderia seguir em campo. Emocionado, foi substituído por Henrique. O treinador ficou com apenas uma substituição pela frente.

Quando o jogo já parecia morno e sem maiores desdobramentos, o Vasco mudou o panorama. em falta pela direita, Yago Pikachu cruzou na medida para Andrey usar a cabeça e ampliar a vantagem. Ainda faltava um gol para devolver a derrota do primeiro jogo e levar a decisão para os pênaltis.

Centroavante da equipe, Andrés Rios se movimentou bastante no jogo. Fez bom primeiro tempo, tanto que sofreu pênalti no lance do primeiro gol da equipe. Ele, no entanto, não teve chance de estufar as redes. Até os 38min do segundo tempo, quando ele recebeu passe de Pikachi e, livre de marcação, mandou para fora.

O mais novo reforço do Vasco, Maxi Lopez chegou ao Brasil na hora do jogo. Assim que pisou em solo carioca, foi direto do aeroporto para São Januário. O argentino acompanhou a partida na sala do presidente Alexandre Campello.

A torcida do Vasco mostrou que está do lado time mesmo na adversidade. Após perder por 3 a 0 no primeiro jogo, em Salvador, os cruzmaltinos esgotaram os ingressos e lotaram São Januário para o jogo desta segunda-feira. A casa do clube, inclusive, ganhou um mural de ídolos nas costas das arquibancadas.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Juiz: Rafael Traci (PR)

Cartões amarelos: Lucas Fonseca, Léo, Vinicius, Zé Rafael e Edgard Junio (B)

Cartões vermelhos: Andrés Rios (V) Léo (B)

Gols: Yago Pikachu, aos 33min do primeiro tempo; Andrey, aos 19min do segundo tempo

VASCO

Martín Silva, Rafael Galhardo (Kelvin), Breno, Ricardo e Ramon (Henrique); Desábato e Andrey; Yago Pikachu, Giovanni Augusto e Wagner (Thiago Galhardo); Andrés Rios. T.: Jorginho

BAHIA

Anderson; Nino Paraiba (Flavio), Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Elton (Edson), Gregore, Vinicius (Régis), Mena e Zé Rafael; Edigar Junio. T.: Enderson Moreira