Vasco vence o Fluminense no Maracanã e respira no Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco precisou de pouco para levar a melhor no clássico disputado neste sábado (3), no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ameaçado de rebaixamento, o time jogou mal, mas com um gol de pênalti -convertido por Maxi López- venceu o Fluminense por 1 a 0 e assim respirou na competição nacional.

O gol saiu depois de um pênalti em que a bola bateu no braço de Paulo Ricardo, que estava aberto. Maxi López mandou para as redes e levou o Vasco aos 38 pontos e ao 12º lugar da tabela, dando ao time um 'gás' na luta contra o quarto descenso no Brasileiro.

Foi, aliás, o primeiro triunfo do Vasco 'fora de casa' neste Campeonato Brasileiro. Apesar de ser no Maracanã, o time encarou o rival como visitante -até então eram sete empates e oito derrotas. Já o Fluminense, que foi a campo com time basicamente titular mesmo com o recente compromisso na Sul-Americana e a semifinal contra o Atlético-PR já nesta semana, na Arena da Baixada, estacionou nos 40 pontos e ficou com o décimo lugar.

Agora, enquanto o Fluminense já retoma as atenções para a Sul-Americana, o Vasco tem mais de uma semana até o seu próximo compromisso, marcado para o dia 11 de novembro (domingo), contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 33ª rodada do Brasileiro. A próxima partida do Flu pelo Nacional é no mesmo dia, diante do Sport, no Maracanã.

O destaque do dia foi a volta do jogador Rildo, que entrou nos gramados no segundo tempo do clássico, após ficar seis meses afastado por conta de uma cirurgia no ombro esquerdo. Antes de entrar, recebeu um forte abraço de Alberto Valentim.

FLUMINENSE

Júlio César, Paulo Ricardo (Everaldo), Ibañez e Digão; Léo (Igor Julião), Richard, Jadson, Sornoza, Ayrton Lucas e Matheus Alessandro (Júnior Dutra); Luciano

T.: Marcelo Oliveira

VASCO

Martín Silva, Luiz Gustavo, Werley, Leandro Castan e Ramon; Willian Maranhão, Andrey (Raul), Yago Pikachu, Fabrício (Thiago Galhardo) e Marrony (Rildo); Maxi López

T.: Alberto Valentim

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro (SP)

Público/Renda: 12.728 (14.275 presentes)/R$ 343.255,00.

Cartões amarelos: Ramon, Willian Maranhão, Leandro Castán (Vasco); Luciano, Digão, Ibañez (Fluminense)

Gol: Maxi Lopez (VAS), aos 13min do segundo tempo.