Veja 15 dicas para manter a boa forma durante as festas de final de ano

Redação Bem Paraná com assessoria

Com a aproximação do verão no Brasil, corpos sarados desfilam pelas praias e nas redes sociais, lembrando que todos querem estar bem consigo mesmo e fazer bonito na nova estação, no que se refere a boa forma e estética.

Mas ai, as festas de final de ano estão chegando e você pensa: “vou comer demais e perder tudo que conquistei até agora” ou “vou aproveitar tudo que puder, e ano que vem corro atrás do prejuízo”. E agora? Como passar pelas festas e ainda estar com tudo em cima para o verão?

A diva fitness Gabi Lubies ressalta que ambos pensamentos, na verdade, não precisam se concretizar: “acredite, você pode perfeitamente sobreviver a esse período de verdadeira orgia gastronômica sem estragos, e não por a perder tudo pelo qual lutou durante o ano para estar em boa forma”.

Para ajudar aos que querem manter a boa forma durante o fim de ano, Gabi Lubies listou 15 de suas preciosas dicas de “sobrevivência”:

1- Realidade: não pense em progresso no fim de ano, pense em manutenção. Não se desespere e não se cobre. Se você se mantiver do jeito que está, já está ótimo. Pense que nessa disputa você joga pelo empate

2- Fique firme e aja naturalmente: não precisa falar para todo mundo que está em dieta e que não come isso ou aquilo. Aja com naturalidade, de preferência de modo que as pessoas não percebam as suas escolhas ou fiquem de olho em você. As pessoas não entendem muito que as pessoas não “se joguem” e não comam como se não houvesse amanhã. Se você não fizer alarde, passará mais facilmente por esse período.

3- Boas escolhas: uma das refeições para ser a livre – não precisa sair da dieta em todas as refeições do dia. Vai sair da dieta no jantar e no almoço do dia seguinte, as outras refeições desses dias podem e devem ser as suas de rotina.

4- Experimente inovar: em geral as famílias optam em solicitar que cada um leve uma opção de prato doce e ou salgado. Por que você não escolhe um prato de receita fit para levar? Você pode se surpreender e surpreender a todos. Ah, dica: não precisa para dizer para ninguém que é fit ou se o fizer, conte só depois que as comemorações passarem.

5- Não vá paras as festas de barriga vazia: faça um lanche prévio em casa. As festas costumam começar bem antes do horário do jantar, então já chegue preparado.

6- Evite ficar beliscando: não fique beliscando os petiscos ofertados. Guarde para comer de fato a ceia/almoço ou qualquer que seja a refeição principal. É bacana também depois de comer sair da mesa, converse com a família, interaja em outro espaço, assim reduz a possibilidade das tentações.

7- Comece com uma boa salada: ela ajuda a dar saciedade e, quando for comer o prato principal, comerá menos. Prepare um bom e belo prato de salada para iniciar os trabalhos é a melhor forma de começar.

8- Escolhas inteligentes: aqui é importante dizer que a boa escolha não é só escolher coisas saudáveis, preferindo por exemplo assados do que frituras. Estamos falando de um período de festas e de onde combinamos lá em cima de você ter essa refeição livre, não? Então, seja esperto, opte por comer os pratos típicos e específicos dessa época, afinal comida “trivial” você pode comer em qualquer outra ocasião.

9- Coma pequenas porções: não precisa colocar grandes porções de tudo, você também não precisa comer todos os pratos da mesa. Fracione as porções.

10- Deguste a comida, coma devagar: essa prática ajuda na questão da saciedade, além de melhorar no processo de digestão.

11- Fique de olho na quantidade ingerida de álcool: as pessoas gostam de brindar, beber nas festas. Beba, mas não precisa extrapolar. Boa parte das bebidas alcoólicas são muito calóricas, além de poderem trazer alguns problemas de outras ordens para você.

12- Hidrate-se: a agua ajuda na digestão, na hidratação. Chás sem açúcar também são bem-vindos

13- Durma bem: as festas costumam durar até um pouco mais tarde nas festas, portanto tente dormir um pouco até mais tarde também. Mantenha a qualidade do seu sono, pois é durante esse período que muitos processos importantes para o seu organismo ocorrem.

14- Exercícios antes das festas: em geral as ceias e comemorações começam à noite, então opte em manter sua rotina de treino de manhã ou à tarde. Esse treino é como se você ganhasse um “vale night” gastronômico.

15- Exercícios no dia seguinte: você provavelmente não vai para a academia e não precisa ir, mas não quer dizer que precisa ficar largado no sofá. Vá caminhar antes do almoço, leve o cachorro pra passear, vá brincar com as crianças com os presentes que eles receberam. Enfim, movimente-se.