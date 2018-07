Veja calendário das convenções do partidos para escolha de candidatos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir desta sexta (20) e até 5 de agosto, os partidos políticos começam suas convenções para divulgar oficialmente as candidaturas e alianças para a disputa à Presidência do país.

Às vésperas das primeiras reuniões, do PDT, em Brasília, e do PSTU, em São Paulo, parte do cenário segue indefinida já que há legendas que ainda negociam alianças com partidos.

Desde o dia 7 de agosto, agentes públicos têm de cumprir uma série de restrições até o fim da eleição, conforme calendário eleitoral do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Segundo a legislação eleitoral, os candidatos ficam proibidos, por exemplo, de comparecer a inaugurações de obras públicas, bem como de contratar para esses eventos shows artísticos pagos com recursos públicos. Também fica proibida a propaganda institucional de atos ou serviços dos órgãos públicos.

Além disso, não poderão, por exemplo, nomear, contratar ou demitir sem justa causa servidores públicos. Até a posse dos eleitos, também não poderão transferi-los ou exonerá-los, salvo em determinadas situações, como em relação aos comissionados e cargos de confiança.

A lei proíbe também a transferência de recursos da União aos estados e municípios, e dos estados aos municípios, com exceção de recurso com cronograma prefixado ou para atender situações de emergência.

Os agentes também ficam proibidos de fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito.

De acordo com o TSE, o objetivo das proibições é "evitar o uso e a influência da máquina pública na campanha em benefício de um ou mais candidatos".

DATAS DAS CONVENÇÕES

20.jul

- Ciro Gomes (PDT)

Brasília

- Vera Lúcia (PSTU)

São Paulo

21.jul

- Guilherme Boulos (PSOL)

São Paulo

22.jul

- Jair Bolsonaro (PSL)

Rio de Janeiro

1º.ago

- Manuela Dávila (PC do B)

Brasília

3.ago

- Henrique Meirelles (MDB)

Brasília

4.ago

- Geraldo Alckmin (PSDB)

São Paulo

- Marina Silva (Rede)

Brasília

- Lula (PT)

São Paulo

- Alvaro Dias (Podemos)

Curitiba

- João Amoêdo (Novo)

São Paulo

5.ago

- Levy Fidelix (PRTB)

São Paulo

PRÓXIMAS DATAS DAS ELEIÇÕES

15.ago

Último dia para os partidos e coligações pedirem o registro de candidaturas à Justiça Eleitoral. O TSE receberá o requerimento de candidatos a presidente e vice-presidente da República, e os tribunais regionais eleitorais (TREs) o requerimento de candidatos a governador e vice-governador, senador e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

16.ago

Passa a ser permitida a realização de propaganda eleitoral, como comícios, carreatas, distribuição de material gráfico e propaganda na internet (desde que não paga), entre outras formas

31.ago

Começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão

4.out

Fim da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão e último dia para debates nesses meios

7.out

Primeiro turno das eleições, com votação realizada das 8h às 17h (horário local). A partir das 17h começa a emissão dos boletins de urna e tem início a apuração e a totalização dos resultados

12.out

Recomeça, para o segundo turno, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão

28.out

Segundo turno das eleições