Veja calendário das Eleições 2018

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As Eleições 2018 acontecem no mês de outubro, em dois turnos, nos dias 7 e 28. Além de presidente e governador, eleitores votarão para deputado federal, deputado estadual, primeira vaga de senador e segunda vaga de senador.

Devem votar brasileiros, natos ou naturalizados, dos 18 aos 69 anos. O voto é facultativo para quem tem 16, 17 ou mais de 70 anos.

Desde 7 de julho, está em vigor uma série de restrições, até o fim da eleição, para agentes públicos têm de cumprir uma série de restrições até o fim da eleição, conforme calendário eleitoral do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A partir desta sexta (20) até 5 de agosto, os partidos políticos realizam suas convenções para divulgar oficialmente as candidaturas e alianças.

A seguir, veja o calendário com as principais datas para partidos, candidatos e eleitores.

O CALENDÁRIO DAS ELEIÇÕES 2018

20.jul

Data a partir da qual não será permitida a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral

15.ago

Último dia para os partidos e coligações pedirem o registro de candidaturas à Justiça Eleitoral. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) receberá o requerimento de candidatos a presidente e vice-presidente da República, e os TREs (tribunais regionais eleitorais) o requerimento de candidatos a governador e vice-governador, senador e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital

16.ago

Passa a ser permitida a realização de propaganda eleitoral, como comícios, carreatas, distribuição de material gráfico e propaganda na internet (desde que não paga), entre outras formas

23.ago

Termina o prazo que o eleitor poderá habilitar-se perante a Justiça Eleitoral para votar em trânsito (fora do seu domicílio eleitoral) nas Eleições 2018. O voto em trânsito pode ocorrer no primeiro, no segundo ou em ambos os turnos, mas somente em capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores.

31.ago

Começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão

4.out

Fim da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão e último dia para debates nesses meios

7.out

Primeiro turno das eleições, com votação realizada das 8h às 17h (horário local). A partir das 17h começa a emissão dos boletins de urna e tem início a apuração e a totalização dos resultados

12.out

Recomeça, para o segundo turno, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão

28.out

Segundo turno das eleições