Veja cinco destinos recomendados para os solteiros no Brasil

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O dia 15 de agosto foi a data escolhida no Brasil para se comemorar o Dia do Solteiro. Para você, que deseja celebrar sua solteirice com orgulho, a Booking.com, líder mundial em conectar os viajantes com opções incríveis de lugares para ficar, recomenda 5 destinos onde você pode aproveitar muita música ao vivo, conhecer bares, tomar muito sol na praia e conhecer gente nova, da maneira que quiser.

Goiânia, Goiás

Goiânia é uma das capitais mais arborizadas do Brasil; portanto, é possível relaxar ou se exercitar em um dos diversos parques da cidade, como o Vaca Brava, enquanto bebe uma água de coco e admira a paisagem. A cidade também conta com vários festivais de música, que vão do sertanejo ao rock. Se quiser fazer novos amigos, não faltam opções de baladas, bares e pubs de todos os estilos. Aproveite para degustar a culinária goiana, que tem influências indígenas e europeias. Alguns dos destaques são a galinhada, o peixe na telha e o fruto do cerrado, o pequi. Os viajantes da Booking.com recomendam a cidade pela vida noturna, música ao vivo e para conhecer gente nova.

Belo Horizonte, Minas Gerais

Belo Horizonte, considerada a capital mundial dos bares, cercada de montanhas, cachoeiras e cidades históricas, ainda tem aquele ar de cidade do interior no meio da correria da vida moderna. A região mais boêmia de Belo Horizonte, o bairro de Savassi, oferece diversas opções de bares e baladas, além de opções de lazer e esporte durante o dia. Não deixe de visitar a Praça da Liberdade, um dos maiores pontos culturais da cidade. Já o bairro de Santa Tereza, considerado um patrimônio cultural tombado em 2015, possui bares famosos por atrair todo o tipo de público. A gastronomia também é variadíssima e é difícil encontrar alguém que não aprecie a culinária da região. Os viajantes da Booking.com recomendam a cidade pelos bares, entretenimento e vida noturna.

Balneário Camboriú, Santa Catarina

Considerada a 'Ibiza Brasileira', Balneário Camboriú é uma das cidades mais concorridas do sul do Brasil durante todo o verão. Próxima à Argentina e ao Uruguai, é uma região que recebe muitos turistas e, portanto, uma ótima oportunidade para conhecer gente nova. A cidade é muito movimentada durante o dia, com suas belas praias e parques, mas também durante a noite, com diversos bares e baladas que não têm hora para acabar. Não deixe de curtir a Praia Central e o calçadão da Avenida Atlântica, além da Praia do Estaleirinho, uma das mais tranquilas da região. É uma praia bastante procurada por surfistas, pois conta com ótimas ondas. Os viajantes da Booking.com recomendam Balneário Camboriú pela vida noturna, baladas e praias.

Porto Seguro, Bahia

Porto Seguro é um dos destinos mais procurados por solteiros, pois conta com belas praias e agito a qualquer hora do dia. Na Passarela do Descobrimento é possível encontrar diversas barraquinhas de artesanato, bares e restaurantes. Não deixe de degustar o acarajé, as tapiocas e os coquetéis. Além disso, a região tem muitas outras opções de música além do axé. Há diversas apresentações de danças africanas, capoeira, bandas de forró e rock. Não deixe de visitar a Praia do Cruzeiro, pouco movimentada e tranquila, e a Praia de Curuípe, uma das mais bonitas do Brasil. Os viajantes da Booking.com recomendam Porto Seguro pelas praias e pela música ao vivo.

Maresias, São Paulo

Maresias é uma das praias mais badaladas do Litoral Norte de São Paulo, pois conta com belas paisagens, além de boa comida, trilhas pela natureza e artesanato local. Para os solteiros, a região tem baladas locais famosas que contam com grandes DJs atuais. Além disso, é o local ideal para praticar esportes náuticos, como o stand up paddle, windsurf, mergulho e surfe. A Praia das Maresias sedia campeonatos nacionais e internacionais de surfe, além de ter areias brancas e águas cristalinas. Se preferir águas mais tranquilas e um ambiente menos agitado, opte pelas Praias de Toque Toque Grande e Toque Toque Pequeno. Os viajantes da Booking.com recomendam a região pelas praias e pela vida noturna