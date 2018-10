Veja como baixar o título digital para votar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eleitores que usam os sistemas Android ou IOS em seus smartphones ou tablets —e que tenham feito o cadastramento biométrico— poderão estrear, neste domingo (7), o e-título, aplicativo que substitui o título de eleitor na hora da votação.

Novidade desta eleição, o e-título, que foi desenvolvido pela Justiça Eleitoral, pode ser baixado gratuitamente na Apple Store e no Google Play até o dia da eleição.

O documento digital traz dados da zona eleitoral, situação cadastral do eleitor, foto, informações sobre a quitação eleitoral, dados sobre o seu cadastramento biométrico e o endereço de seu local de votação, inclusive com um mapa com geolocalização.

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ele também tem um QR Code para a validação na zona eleitoral.

Após baixá-lo em seu dispositivo, o eleitor deve preencher os dados pessoais exatamente como o registrado em cartório eleitoral.

"Se houver preenchimento de alguma informação em discordância com aquela lançada no documento original, o sistema não validará o cadastro", diz o TSE em seu site.

Caso o eleitor ainda não tenha feito o recadastramento biométrico, o e-título virá sem foto, o que obrigará o eleitor a apresentar outro documento com foto ao mesário.