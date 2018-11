Veja como chegar ao autódromo de Interlagos para o GP Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No próximo domingo (11), às 15h10, será realizado o GP Brasil de F-1 (penúltimo da temporada) no tradicional autódromo de Interlagos, na zona sul da cidade de São Paulo. As atividades já começam nesta sexta (9).

Para quem vai assistir ao já consagrado pentacampeão mundial Lewis Hamilton, além de Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, há várias opções para chegar ao local. Confira as principais informações e programe-se:

Programação:

- Sexta (9.nov)

11h às 12h30: Treino livre (1ª sessão)

15h às 16h30: Treino livre (2ª sessão)

- Sábado (10.nov)

12h às 13h: Treino livre (3ª sessão)

15h às 16h: Treino de classificação

- Domingo (11.nov)

15h10: Largada do GP Brasil

Como chegar:

- Ônibus especiais (sábado e domingo)

Tarifa: R$ 27 (ida ou volta) a R$ 38 (ida e volta)

Expresso República

Saída: Praça da República

Expresso Trianon-Masp

Saída: Al. Casa Branca com Al. Santos

Expresso metrô Jabaquara

Saída: Rua Jequitibás, 189

Expresso Aeroporto de Congonhas

Saída: Praça Comendador Lineu Gomes

Expresso Shopping Interlagos

Saída: Av. Interlagos, 2.255

Expresso Shopping SP Market

Saída: Av. Octalles M. Ferreira com av. das Nações Unidas

Mais informações no telefone 156 ou no site www.sptrans.com.br.

- Trem

Operação especial da CPTM na Linha 9-Esmeralda, com intervalos reduzidos (sáb. e dom.).

Estacionamento:

Shoppings nas cercanias: SP Market e Interlagos

Ingressos:

Setor e preço

A: Esgotado

B: Esgotado

F: Inteira, R$ 1.470; meia-entrada, R$ 735

G: Inteira, R$ 610; meia-entrada, R$ 305

M: Esgotado

Q: Inteira, R$ 610; meia-entrada, R$ 305

Áreas VIP

Interlagos Club: Inteira, R$ 7.050

Orange Tree Club: Inteira, R$ 4.800

Premium Paddock Club: Inteira, R$ 15.980

Onde comprar:

Bilheterias do Autódromo de Interlagos: Até 8/11, das 9h às 17h; dia 9/11, das 7h às 17h; dias 10 e 11/11, das 7h às 12h. A compra pode ser feita em dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito Visa, MasterCard, Elo e Amex- em até três vezes.

A compra pode ser feita em dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito Visa, MasterCard, Elo e Amex -e parcelada em até três vezes.

A entrada é proibida para crianças com menos de 5 anos; entre 5 e 12, o menor deve estar acompanhado de pai ou responsável, que deve levar documento com foto da criança e autorização original assinada pelo pai (se necessário).

Previsão do tempo:

Sexta (9.nov)

24 °C | 16 °C

Possibilidade de chuva 80%

Sol e muitas nuvens durante o dia. Períodos nublados com chuva a qualquer hora.

Sábado (10.nov)

26 °C | 16 °C

Possibilidade de chuva 60%

Sol com muitas nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde.

Domingo (11.nov)

29 °C | 17 °C

Possibilidade de chuva 80%

Sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde.