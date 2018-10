Veja por que 12 de outubro é Dia das Crianças

Redação Bem Paraná

O Dia das Crianças é comemorado em 12 de outubro, junto com o feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A data foi decretada em 1924, mas “pegou” mesmo apenas em 1960. E isso que quase mudou de dia nos anos 1940.

Foi o deputado federal Galdino do Valle Filho (RJ) quem lançou a ideia do Dia da Criança. Ele havia prestado atenção na comoção causada pelo Congresso Sul-Americano da Criança, me 1923, que discutia questões educacionais, alimentares e de desenvolvimento. O congresso foi em 12 de outubro daquele ano. Após aprovação na Câmara dos Deputados, o dia 12 de outubro foi oficializado pelo então presidente Arthur Bernardes, por meio do decreto nº 4867, de 5 de novembro de 1924.

Contudo, em 1940, o então presidente Getúlio Vargas instituiu um novo decreto, que "fixava as bases da organização da proteção à maternidade, à infância e à adolescência em todo o País", e que criava uma nova data de comemoração para o Dia das Crianças: 25 de março.

A data, contudo, não ganhou aceitação na população. Mas isso mudou apenas em 1960. Foi quando a fábrica de brinquedos Estrela e a Johnson & Johnson fizeram uma campanha conjunta para lançar a "Semana do Bebê Robusto", com o intuito de aumentar as vendas. Outras empresas aderiram e criaram a Semana da Criança. Em 1961, os fabricantes de brinquedos decidiram escolher um único dia para a promoção, e fizeram ressurgir o antigo decreto de 1924. Desde então o dia das crianças é comemorado com muitos presentes para elas.

O feriado brasileiro de 12 de outubro, contudo, não é por causa do Dia das Crianças. A data foi criada em 1980 por causa da comemoração de Nossa Senhora Aparecida.