Veja programação completa do Shinobi Spirit, que acontece neste fim de semana

Redação Barulho Curitiba

Curitiba vai sediar o maior evento de cultura pop do Sul do país com a 22.ª edição do Shinobi Spirit, que acontece nos dias 6 e 7 de outubro. A previsão é de que cerca de 20 mil pessoas passem pelo evento, na sede do Paraná Clube, na Avenida Presidente Kennedy. Uma das etapas eliminatórias do Campeonato Mundial de Cosplay – World Cosplay Summit será realizada durante o Shinobi, antes de seguir para São Paulo e o Japão.

VEJA MAIS DETALHES E PROGRAMAÇÃO COMPLETA NO BARULHO CURITIBA