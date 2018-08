Veja quais as questões de química que estiveram presentes em todos os testes do exame

Redação Bem Paraná com assessoria

Química é vista como uma das disciplinas mais complexas cobradas pelo ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), uma vez que exige dos alunos o domínio de temas que envolvem diversas áreas de conhecimento – desde questões sobre química básica, como reações entre elementos, até mesmo assuntos ligados ao meio ambiente, como efeito estufa e chuva ácida. Para auxiliar na construção de um plano de estudo eficaz, Edvânio Camurça, professor de Química do SAS Plataforma de Educação, elencou os cinco temas que mais apareceram durante os nove anos de exame.

1 – Química geral

Química geral é um dos temas em destaque nas provas do ENEM entre 2009 e 2017. “Cálculo estequiométrico; rendimento; pureza; equações sucessivas; reagente em excesso e reagente limitante são alguns dos principais tópicos cobrados dentro desse universo”, pontua Camurça.

Dentro desse tema, no ano passado houve a questão abaixo:

QUESTÃO 126 - No ar que respiramos existem os chamados “gases inertes”. Trazem curiosos nomes gregos, que significam “o Novo”, “o Oculto”, “o Inativo”. E de fato são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos: só em 1962 um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar “o Estrangeiro” (o xenônio) a combinar-se fugazmente com o flúor ávido e vivaz, e a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o Pêmio Nobel. (LEVI, P. A tabela periódica. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994 (adaptado).

Qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado?

A - Densidade.

B - Condutância.

C - Eletronegatividade.

D - Estabilidade nuclear.

E - Temperatura de ebulição.

2 – Físico-química

Conceitos de físico-química aparecem empatados com o assunto anterior em volume de questões – foram 74 perguntas sobre o assunto. De acordo com mapeamento feito pelo SAS, os conteúdos mais cobrados são eletroquímica; pilhas; eletrólise e metal de sacrifício.

3 – Química orgânica

Reações orgânicas também se destacam entre as questões de Química. “É interessante conhecer a classificação das principais reações e conseguir associa-las à nomenclatura do produto formado”, explica o professor.

4 – Meio ambiente

Reflexões sobre o meio ambiente figuram em diversas áreas de conhecimento dentro do ENEM – podem compor questões de Biologia, Geografia e Química. Dentro do cenário da disciplina, é importante estudar conceitos relacionados às causas e consequências de certos fenômenos, como efeito estufa; chuva ácida; poluição da água e do ar.

5 – Energia

Nos últimos nove anos, a temática de energia teve incidência de 8,4% entre as questões de Química do ENEM. “Aqui, é importante conhecer detalhadamente as características das diversas fontes de energia disponíveis na natureza, bem como suas diferenças e semelhanças”, explica o professor do SAS.

Dentro desse tema, em 2012, houve a questão abaixo:

QUESTÃO 65 - Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características: região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e risco ambientais é a baseada na energia

A - Dos biocombustíveis, pois tem menor impacto ambiental e maior disponibilidade.

B - Solar, pelo seu baixo custo e pelas características do país favoráveis à sua implantação.

C - Nuclear, por ter menor risco ambiental e ser adequada a locais com menor extensão territorial.

D - Hidráulica, devido ao relevo, à extensão territorial do país e aos recursos naturais disponíveis.

E - Eólica, pelas características do país e por não gerar gases do efeito estufa nem resíduos de operação.

