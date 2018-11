Veja trinta atrações imperdíveis na programação de Natal em Curitiba

Josianne Ritz

A cada ano, Curitiba reforça a imagem de Capital do Natal. E não é para menos. Além da programação tradicional, que inclui o Coral Palácio Avenida, o espetáculo no Paço, a Rua iluminada Família Molletta, Curitiba ganhará neste Natal uma roda-gigante na Praça Santos Andrade, uma Parada na Avenida no Batel, e até o Papai Noel vai dar as caras diariamente na Rua XV de Novembro.

Curitiba também terá um auto de Natal pelo Largo da Ordem e vários concertos imperdíveis. A Maria Fumaça fez tanto sucesso no ano passado, que retorna aos trilhos curitibanos agora com espetáculos. Os shoppings também capricharam na decoração, nas luzes e atrações.

O Blog Mães do Bem listou para você 30 atrações de Natal imperdíveis em Curitiba, a maioria delas gratuitas. Divirtam-se!

As 30 atrações de Natal

1) CORAL PALÁCIO AVENIDA

O tema deste ano é Tempo de Sonhar e sempre termina com uma queima de fogos de artifício.

Quando: 30/11 e 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15 e 16/12 (sextas, sábados e domingos), das 20h20 até às 21h05.

Onde: Palácio Avenida, calçadão da Rua XV de Novembro com Travessa Oliveira Belo

Quanto: gratuito

2) AUTO DE NATAL

Um show de luzes, música e teatro onde a plateia acompanha caminhando pelo cenário do Largo da Ordem, da Igreja do Rosário até a Igreja da Ordem, passando pelo Memorial de Curitiba.

Quando: 22/11, às 20h30. Depois da estreia: 28 e 29/11 e 5, 6, 12 e 13/12, às 20h30

Onde: Início no Palacete Wolff (Praça Garibaldi, s/n), no Centro Histórico

Quanto: Grátis

3) FEIRA NA PRAÇA OSÓRIO

Artesatano e gastronomia típicas de diversos países, além da tradicional Casa do Papai Noel, propícia para aquela foto das crianças com o bom velhinho.

Quando: de 23/11 a 23/12, das 10h às 22h (segunda a sábado) e das 14h às 19h (domingo)

Onde: Praça Osório

Quanto: Grátis

4) VILA DE NATAL ELETROLUX

Além da feira, a Praça Santos Andrade terá uma enorme roda-gigante iluminada, que entra em funcionamento em 30 de novembro

Quando:: 23/11 a 23/12, todos os dias (das 10h às 22h, de segunda a sábado; e, aos domingos, das 14h às 19h)

Onde: Praça Santos Andrade

Quanto: Grátis

5) NATAL DO PAÇO

A fachada do Paço da Liberdade ganha projeção computadorizada, luzes, teatro e música, além do espetáculo ‘O Chefe da Fábrica’.

Quando: 11, 12, 13/12 (das 20h30 até às 21h35)

Onde: Paço da Liberdade (Praça Generoso Marques, Centro)

Quanto: Gratuito

6) PARADA DE NATAL DO BATEL

Carros alegóricos, trilha gravada pela Orquestra de São Petersburgo (Rússia) e centenas de personagens. Quem patrocina é o shopping Pátio Batel.

Quando: 27/11 e 4, 11 e 18/12, às 21h

Onde: Avenida Batel (início em frente ao Castelo do Batel e término em frente ao Shopping Pátio Batel)

Quanto: gratuito

7) MARIA FUMAÇA DE NATAL

A Maria Fumaça Mallet 204 vai apitar novamento em vários bairros da capital a partir de 1º de dezembro. Desta vez, o trem vai parar para a apresentação de pequenos espetáculos gratuitos.

Quando: de 1º a 15/12, diariamente (entre 17h e 19h)

Onde: ao longo da linha férrea entre a Rodoferroviária, no Centro, e a garagem da Concessionária Rumo, no Cajuru. Passa pelos bairros Capão da Imbuia, Cajuru, Cachoeira, Barreirinha e Centro.

Quanto: Grátis

8) NATALALELUIA

Performances ao vivo e a participação de mais de mil voluntários com orquestra, teatro, dança, um grande coral e efeitos especiais garantidos por três painéis de LED e show de luzes.

Quando: 20, 21, 22, e 25/12, às 20h

Onde: Primeira Igreja Batista de Curitiba (Avenida Batel esquina com Bento Viana, Batel)

Quanto: R$ 10 à venda no site nataleluia.com.br

9) ORQUESTRA UNICESUMAR

A Orquestra da UniCesumar apresenta músicas natalinas, grandes sucessos populares e trilhas sonoras que marcaram a história do cinema. O público também poderá ver uma árvore de Natal iluminada de 22 metros instalada pela montadora Volvo.

Quando: 25/11, às 18h

Onde: Parque Barigui

Quanto: gratuito

10) CASA DO PAPAI NOEL

Parque com a Casa do Papai Noel, Praça de Gastronomia, venda de Artesanato, palco com atrações culturais de Natal e bosque iluminado

Quando: de 27/11 a 23/12 das 18 às 22 horas

Onde: Rua Almirante Alexandrino, 1410 - Afonso Pena, São José dos Pinhais

Quanto: R$ 8 (meia R$ 4)

11) RUA ILUMINADA FAMÍLIA MOLETTA

A decoração de Natal das casas, na Rua Nicola Pelanda, no bairro Umbará, já é tradicional. O visitante pode passear pelo trecho iluminado, bem no início da principal rua do bairro, entre o Parque Lago Azul e a Igreja do Umbará.

Quando: De 24/11 a 30/12, das 20 às 23h30

Onde: Rua Nicola Pellanda, 5962 - Umbará

Quanto: R$ 10,00

Crianças até 12 anos isentas;

Melhor Idade (60 anos) - meia entrada R$ 5,00

12) NATAL DAS ETNIAS

A tradicional Feira do Largo da Ordem ganhará mais um atrativo, com grupos folclóricos se apresentarão no Pavilhão Étnico. Uma oportunidade para conhecer as tradições, trajes e danças dos povos que formaram Curitiba.

Quando: 25/11, 2, 9, 16 e 23 de dezembro. A partir das 12h30

Onde: Memorial de Curitiba

Quanto: Grátis

13) ESPETÁCULO MUSICAL DE NATAL DEPOIS DA TEMPESTADE

Após grandes eventos mudarem completamente sua vida, um menino precisa provar para si mesmo e para todos ao seu redor que somente o amor, a fé e a esperança são capazes de superar todas as adversidades. Com a participação de mais de 400 voluntários, entre atores, bailarinos, músicos, cantores e equipe técnica.

Quando: 12/12 a 18/12 às 20 horas

Onde: Primeira IEQ Rua Alberto Folloni, 143 – Juvevê

Quanto: Grátis

14) PRESÉPIO EM TAMANHO REAL

Criado para o Natal de 1993, na escadaria da UFPR, o Presépio agora ocupa um espaço na Rua da Cidadania do Bairro Novo, e também no Lago Azul, onde a representação do nascimento de Jesus Cristo está montada na Casa Farinheira.

Quando: 23/11 a 6/01 das 9h as 21h

Onde: Rua da Cidadania do Bairro Novo e Parque Lago Azul Rua Nicola Pelanda, 5.962, Umbará

Quanto: gratuito

15) PARADA DO PAPAI NOEL CURITIBANO

O desfile do Papai Noel pela Rua XV de Novembro em um automóvel bem particular.

Quando: De 26 /11 a 22/12. Segunda a quinta às 18h30; Sextas e Sábados às 12h00.

Onde: Rua XV de Novembro

Quanto: Grátis

16) ANUNCIAÇÃO DO ANJO GABRIEL

Encenação do Evangelho de Lucas, capítulo 1, que descreve o episódio da Anunciação do Anjo à Virgem e o escrito medieval de São Bernardo. O mundo inteiro espera a resposta de Maria. O sentimento, a expectativa e a comoção pela resposta de Maria, que arremata em júbilo a ansiedade despertada em sua decisão.

Quando: De 26/11 a 21/12, com apresentações: Segundas, Quartas e Sextas às 18h45.

Onde: Escadarias da Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais - Praça Tiradentes

Quanto: gratuito

17) NATAL NO MERCADO MUNICIPAL

No lugar que concentra todas as delícias e guloseimas que os curitibanos mais amam, o Natal tem gosto de tudo o que é bom, com muitas atividades gastronômicas e culturais para adultos e crianças.

Quando: Visitas do Papai Noel de quinta a domingo

Dia da Família: 8/12, das 7hàs 18h

Degustação de Queijos e Vinhos: 1/12, das 10h às 12h – Espaço Arena

Coro de Vozes natalinas: Dias 8, 15 e 22 de dezembro / 10h30 – Espaço Arena

Aulas de gastronomia natalina: 1º, 8, 15 e 22/12, das 10h às 12h – Espaço Arena

Oficinas temáticas, brincadeiras, contação de histórias e espetáculos: 15 e 22/12, das 10h às 14h – Espaço Arena

Workshop de decoração natalina: 15/12, às 10h – Espaço Arena

Onde: Mercado Municipal Avenida Sete de Setembro, 1.865, Centro

Quanto: Grátis

18) CHRISTMAS FANTASY

O Papai Noel receber as crianças a partir do dia 16 de novembro, junto da abertura do espetáculo “Christmas Fantasy”, assinado pelas bailarinas da Believe Studio de Dança

Quando: 14 e 15/12 e diariamente a partir do dia 18 de dezembro, sempre às 20h30. O Papai Noel estará de segunda a domingo até dia 24 de dezembro esperando a visita da criançada.

Onde: ParkShopping Barigui. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 - Mossunguê

Quanto: Grátis

19) NATAL DE BRINQUEDOS

Espetáculos lúdicos do Natal dos Brinquedos, que terá os brinquedos como tema - bolas, iô-iôs e ursos gigantes fazem parte da decoração.

Quando: Até 2/12, as apresentações acontecem aos sábados, domingos e feriados. De 3/12 a 24/12, as apresentações acontecem diariamente.

Onde: Shopping Cidade Av. Mal. Floriano Peixoto, 4984 - Hauer,

Quanto: Grátis

20) NATAL COM GALINHA PINTADINHA

Além do Bom Velhinho, o Shopping Jardim das Américas recebe a Galinha Pintadinha e sua turma. O parque fica até 2 de janeiro de 2019. São 6 atrações para as crianças, 4 gratuitas e 2 pagas.

Quando: até 2/01, das 17 às 20h30 de segunda à quinta, e das 114h às 17h30 nas sextas, sábados e domingos

Onde: Shopping Jardim das Américas Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63 - Jd. das Américas

Quanto: algumas atrações grátis e outras até R$ 40

21) TÚNEL DE LUZES

O Shopping Mueller traz como atração o Túnel de Luzes de Natal, que será colocado na Avenida Cândido de Abreu. O túnel contará com apresentações de dez minutos.

Quando: Todos os dias as apresentações acontecem às 19h30, 20h, 20h30, 21h, 21h30 e às 22h.

Onde: Shopping Mueller Av. Cândido de Abreu, 127 - Centro Cívico,

Quanto: Grátis

22) NATAL DO PIANO MÁGICO

Uma versão tecnológica da escadaria da Times Square. O Incrível Piano Mágico é inspirado nesta grande atração da cidade de Nova Iorque e sua tradição de musicais de tirar o fôlego! A escadaria dará espaço para um incrível game e um espetáculo encantador.

Quando: Papai Noel, oficina de cartinhas, trono pet e árvore solidária: até 24/12, das 13h às 21h. Vídeo game: até 24/12 dezembro, das 10h às 22h. Espetáculo musical: dias 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 23/12. Quintas e sextas-feiras às 20h e sábados e domingos às 18h.

Onde: Shopping Curitiba - Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Batel

Quanto: Grátis

23) SHOW E CORAL DE NATAL

Nossos vizinhos capricharam na decoração e nas atrações de Natal. O Shopping São José preparou muitas atrações. Começa dia 9 de novembro às 19h30 com a chegada do Papai Noel, presença de personagens circenses, banda e show de fogos de artifício.

Quando: Coral (27, 28 e 29/11 às 18h30), Show (5, 8, 12 e 15/12, às 19h30)

Onde: Shopping São José - Rua Izabel A Redentora, 1.434, Centro - São José dos Pinhais, PR

Quanto: Grátis

24) NATAL VEGAN

Neste ano, o “Natal Vegan Curitiba” completa seu quarto ano e estará pra lá de especial, com muitos produtos especiais e apresentações

Quando: 15 e 16/12 das 9 às 18 horas

Onde: Memorial de Curitiba R. Dr. Claudino dos Santos, 79 - São Francisco,

Quanto: Grátis

25) NATAL NO BOSQUE DE JESUS

Espetáculo encenado e cantado por crianças e refugiados da Síria que foram recebidos em Curitiba, relembra o verdadeiro significado do Natal, o nascimento de Jesus. Organizado pela Irmandade Evangélica de Maria “Canaã no Brasil”.

Quando: 11, 14 e 20/12 das 20 às 21h30

Onde: Rua João Guariza, 135, São Lourenço

Quanto: Grátis

26) CONCERTO DA CAMERATA ANTIQUA DE CURITIBA

Muita música sacra vai ecoar no palco da Capela Santa Maria. O Concerto de Encerramento da Temporada da Camerata Antiqua de Curitiba apresenta a obra ‘Oratório de Natal’ de Johann Sebastian Bach, composta para celebrar o nascimento de Jesus Cristo.

Quando: 15/12, às 18h30

Onde: Capela Santa Maria - Rua Conselheiro Laurindo, 273, Centro

Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

27) CURUMIM 30 ANOS CANTA O NATAL NA CATEDRAL BASÍLICA

O Concerto faz parte do calendário de eventos natalinos da Prefeitura de Curitiba e também do projeto “Pelos Cantos”, desenvolvido pelo Coral Curumim ao longo deste ano em vários espaços culturais da cidade.

Quando: 5/12, às 20 horas

Onde: Catedral Basílica de Curitiba Rua Barão do Serro Azul, 31 - Centro,

Quanto: Grátis

28) ORATÓRIO DE BACH NO BOSQUE ALEMÃO

Encontro de grupos Germânicos de Curitiba que farão apresentações folclóricas, alusivas ao Natal.

Quando: 25/11, às 11 horas

Onde: Oratório de Bach - Bosque Alemão: Rua Schubert, 175, Vista Alegre

Quanto: Grátis

29) SUPER PRESÉPIO EM PINHAIS

Contando a história da humanidade desde a criação do mundo, este super-presépio passa pelos fatos mais marcantes da vida de Jesus Cristo. As sessões ocorrem a cada 20 minutos. Visitas de grupos escolares, creches e turmas de catequese devem ser agendadas em horários exclusivos pelo telefone (41) 3372-1598.

Quando: 9/12 a 13/1, De 3ª a 6ª – das 15h às 21h / Sáb, dom e feriado das 15h00 às 21h30.

Onde: Associação Arautos do Evangelho - Rua Gaspar Anthenor Zeni, 415 - Botiatuva - Pinhais (Código de localização Waze SWQH+65)

Quanto: Grátis

30) GRANDE CONCERTO DE NATAL

Concerto didático com Orquestra Sinfônica, Solistas e Coros Lírico e Infantil em um espetáculo dedicado a obras clássicas e natalinas. Regência e Direção Artística do Maestro Norton Morozowicz e Direção-Geral de Hélio Brandão.

Quando: 13/12, às 20 horas

Onde: Teatro Positivo Grande Auditório Campus Ecoville, Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300, CIC

Quanto: 1 kg de alimento não perecível, estacionamento gratuito