‘Velha política não é uma pessoa, é um método’, diz Ratinho Jr, candidato ao governo

Entrevistado desta quarta-feira (12) na sabatina PUC/Bem Paraná com candidatos ao governo do Paraná, o deputado estadual licenciado Ratinho Junior (PSD) é também ex-secretário de Desenvolvimento Urbano do governo Beto Richa (PSDB) e falou no evento sobre sua relação com o ex-governador, preso em operação do Gaeco que investiga fraude em contratos do Programa Patrulha no Campo. Defendeu seu coordenador de campanha, Norberto Otigara, que foi secretário da Agricultura do governo na época em que os crimes teriam sido cometidos.

Segundo Ratinho Jr, a pasta não era responsável pelas licitações e não tinha gerência sobre os contratos. O candidato disse que vai combater a “velha política” com novos métodos e não necessariamente com pessoas novas. Ratinho Jr afirma que vai cortar 50% das secretarias se eleito, sem deixar claro quais serão extintas. Não respondeu, por exemplo, se manterá uma Secretaria da Cultura. Segundo ele, as atribuições podem ser mantidas em secretarias mistas, mas com menor custo. O candidato defendeu a criação de um plano diretor de infraestrutura para planejamento a médio prazo, propôs a participação da iniciativa privada em presídios e na Saúde, disse que concorda com o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) com relação ao “Estado mínimo”.

Velha política

“O Paraná foi governado por duas ou três famílias nos últimos 20 anos. Eu não sou filho da política. Sou filho do trabalho. Meu pai veio para a capital para trabalhar eu agradeço ao Paraná pelas oportunidades que nos deram”. “A velha política que a gente fala, não é uma pessoa, é um método. De criar cargo para atender parente, atender o amigo. Essa metodologia é que é velha. Não é novo de idade, é novo de método. Tanto que Darci Piana é meu vice e tem muita experiência”.

Plano de governo

“Nosso plano de governo é cortar 50% das secretarias. Os impostos que nós pagamos não alimentam a máquina pública. O Paraná na sua história não tem um plano diretor de infraestrutura. Quais são as rodovias que nós precisamos construir daqui 10 anos? Não existe estudo técnico. Quais são as ferrovias? Não temos estudos técnicos”. “O planejamento a médio e longo prazo é um método que nós gestores públicos temos que implantar para não deixar problemas para os futuros governantes”. “O Paraná é único Estado com Plano Diretor nos 399 municípios. Não liberávamos, nossa equipe (na Secretaria de Desenvolvimento Urbano), recursos para o município que não tivesse plano diretor”.

Iniciativa privada

“No mundo inteiro a iniciativa privada participa da infraestrutura. O Estado não tem recurso. Então, tem que trazer a iniciativa privada. E o Estado não tem a velocidade da iniciativa privada”. “Vamos fazer as audiências públicas que a lei exige. Mas eu defendo uma tese de “licitação internacional” que atraia investidores. Quando você faz uma licitação internacional evita que as empresas façam conluios como se vê na Lava Jato”

Lotação em presídios

“O sistema carcerário brasileio é da época de Dom Pedro. Você cerca o preso e dá comida pra ele. É extremamente ultrapassado. Esse modelo faliu”. “O governo federal tem um recurso de 120 milhões de reais que é para construir presídios. O projeto é fazer com que ande esse 120 milhões e reformar essas 14 penitenciárias (para criar vagas)”. “O agente penitenciário não tem que ficar abrindo cadeado. Ele tem que ficar sentado no computador e abrir com um software pra isso”. “Presídios administrados pela iniciativa privada. Presos devem trabalhar. Devemos colocar maquinas de paver (tijolos de concreto) dentro do presídio e colocar a mão de obra do preso para isso”. “Fazer um piso permeável com paver para estradas ecológicas”.

Policiais

“É como reconhecer outro profissional. Os EUA fazem muito isso. Quando um policial tem um ato heroico, um salvamento, um engasgamento. Tem que trabalhar esse reconhecimento. Há poucos dias dois policiais se suicidaram. É um trabalho psicológico muito forte. Então às vezes não é salário, é uma medalha de honra ao mérito, é levar a família desse policial para entender que ele é valorizado”.

Beto Richa

“Eu tive a honra de ser secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná. É uma das secretarias mais importantes. Eu servi o Estado do Paraná. O soldado quando é convocado para servir a pátria e não seu comandante”. “De 3,5 mil obras liberadas (na Sedu) nenhuma é investigada. É a única secretaria onde nós implantamos o compliance”. Sobre a Operação Rádio Patrulha, que investiga o Programa Padrulha do Campo, Ratinho falou sobre Norberto Ortigara que era secretário da Agricultura e é coordenador de sua campanha. “Eu acho que essa informação não está totalmente verdadeira ou completa (que a secretaria seja responsável). A Codapar é auxiliar da Secretaria da Agricultura. O Norberto Ortigara serviu 11 governos. É um cargo técnico. A Codapar é um técnico, mas quem licita, quem paga e quem libera o dinheiro, é a Secretaria de Infraestrutura. Tanto é que Norberto Ortigara não é investigado. É um homem é muito honrado”. “Como que ele vai saber se quando faz a licitação não é ele que paga”. “De 2013 nós estamos falando. Em cinco anos não tem nada do cara”. “Eu não (sabia de irregularidades no governo), até porque eu não tinha função de investigar. Eu tinha função de cuidar da minha secretaria, tanto é que não há nenhuma investigação. Ouvi falar pela imprensa”

Controle e transparência

“O projeto é implantar 'compliance' para todas as secretarias. Hoje a Copel já trabalha com complicance até porque está na bolsa, tem acionistas e precisa fazer”. “Defendo que as licitações sejam transmitidas ao vivo pela internet. É mais um mecanismo”

Mulheres

“O Paraná é o terceiro no ranking de estupro e violência contra mulher. Eu não sabia e descobri no plano de governo. A gente não espera, geralmente espera em locais com menos IDH, como o Nordeste”. “Vamos criar o núcleo de combate à violência contra mulher justamente para qualificar as delegacias do Estado”. “Vamos trabalhar muito as campanhas de prevenção. Trabalhar o processo cultural, contra os 'machões de cozinha'”.

Bolsonaro

“Fui deputado com Jair Bolsonaro e tive bom relacionamento com ele como tive com tantos outros candidatos. Eu fico honrado que um candidato a presidente coloque o apoio. Temos um candidato paranaense, o Alvaro Dias, do partido do nosso candidato ao Senado, e acho que temos que apoiar”. Ratinho disse que entre as ideias de Bolsonaro, concorda com o Estado mínimo. “Eu gosto muito da questão de diminuir o Estado. Pelo menos nisso a gente concorda”, “Um governo, da mesma forma que torna um filho, com suas diferenças, a gente trata igual”, disse sobre o tratamento a minorias. “Dar cargos para mulheres, de posição importante, para minorias”. “Tratando todo iguais, e obviamente estendendo a mão para que mais precisa.”

Déficit fiscal

“Hoje o Paraná tem as contas equilibradas”. “Ter menos órgãos para que as decisões possam ser tomadas de maneira mais rápida e com menor custo”. “Justifica o Estado ter 8 mil imóveis?. O governador tem um chofer?” “Está na nossa proposta usar o ‘Gov Taxi’. No Distrito Federal só usando táxi economizaram 5 milhões de reais”. “Mordomias, que são até muito simbólicas, não quer dizer que vão impactar de maneira financeira. Mas o que justifica manter uma chácara para o governador?”. “São questões simbólicas que até não tem impacto financeiro, mas que tem que haver uma ruptura”

Educação

“Primeiro diálogo”, afirma sobre o congelamento dos salários de servidores. “Eu aprendi na iniciativa privada que se você senta numa mesa desarmada, você cede de um lado aqui, segura de um lado ali, e consegue com exaustão”. “Voltar com os PDS. É uma demanda dos professores, eles querem isso. Qualifica o professor e paga um pouco mais para eles”. “Hoje os jovens recebem uma refeição do período. Nos vamos dar três refeições por período. Na entrada, no recreio e na saída. Vamos beneficiar a agricultura familiar. Hoje 85% das áreas rurais do Paraná são de pequenos módulos”.

“Em alguns bairros, com alto índices de violência, pretendemos implantar colégios militares. Goías fez um trabalho muito importante nesse sentido”.

Escola Sem Partido: “A hora que chegar vou analisar”;

Agricultura

"Vamos injetar R$ 200 milhões na agricultura do Paraná".

Transporte

Sobre os assaltos em tubos de ônibus em Curitiba: “Não tem como colocar um policial em cada ônibus para segurar essa onda de violência”. “Vamos criar o Centro de Inteligência da Segurança Publica. Vamos criar no Palácio das Araucárias a ‘Cidade da Polícia’. Ali vai ficar todas as forças de segurança”. “‘Olho Vivo’, que são centrais regionais de segurança. Existem estudos que mostram que câmeras de segurança impedem mais crimes que outras medidas”. “Curitiba tem 100 viaturas na manutenção. Imagina se estivessem na rua hoje. A sensação de segurança que dá. Vamos alugar os carros da polícia. Quebrou a empresa em 12 horas tem que dar outro”.

Ajuste fiscal

Sobre o ajuste fiscal do governo Beto Richa, que a maior parte da bancada de Ratinho foi favorável,e que aumentou ICMS, por exemplo, disse que ‘era um outro momento”. “O Paraná não chegava até setembro para pagar a folha de pagamento, como o Rio Grande do Sul”. “Parte da bancada votou a favor. E meu suplente votou contra. Eu não sou contra isso”. Para arrecadação “vamos incentivar setor de arranjo produtivo local”

Nomeações

“Eu tive a sorte de fazer uma aliança sem acertos políticos. Um exemplo é o nosso candidato ao Senado, Oriovisto, um empresário, novo na política. Eu não vou entrar no jogo do toma lá dá cá para formar o meu governo. O Norberto Ortigara. (…) Não abro mão de montar minha equipe”

Corrupção

Sobre Gilberto Kassab, do PSD, disse que “a partir do momento que for comprovado é ser punido com todos os rigores da lei. Isso é para qualquer pessoa”. “Eu não faço parte da comissão de ética. Eu acho que qualquer pessoa tem que ter o minimo de direito de defesa (e não precisa ser afastado da direção do partido)”

Emprego

Sobre apoio ao comércio: “Primeiro não atrapalhar. De modo geral, hoje o governo atrapalha quem vai gerar dinheiro. Exemplo, se você for abrir um posto de gasolina, a licença ambiental demora 2 anos. Por isso modernizar máquina pública”, diz

Saúde

“Hoje as pessoas tem que percorrer grandes distancias para conseguir tratamento de saúde. Primeiro é fazer um trabalho com atenção primais. Com o postinho. Muitas vezes as unidades de saúde estão lotadas porque não prestam um bom atendimento. É responsabilidade da prefeitura, mas o Estado pode entrar como parceiro para qualificação desses profissionais”. “Vamos buscar clínicas particulares para prestar esse serviço público, não tem problema nenhum, para casos mais emergenciais. Hospitais filantrópicos”. “60% das internações são feitas pelas santas casas e filantrópicos. Vamos aumentar essa parceria regional.”

Cultura

“Historicamente sempre teve muito pouco dinheiro para cultura, 0,8%. Acho que é possível fomentar a cultura com a Lei Rouanet, a copel e a Sanepar também. É possível fomentar festas regionais. É possível também fomentar com publicidade, encontros regionais, festas. Temos que resgatar o teatro guara, a orquestra sinfônica do estado. Trazer feiras de livros”. “A secretaria nos estamos avaliando. Não quer dizer que ter uma secretaria se tem politica publicas. Você pode pegar a Secretaria de Infraestrutura e juntar com Desenvolvimento Urbano, que é menos uma secretária, menos um RH, menos um garçom. É uma coisa que vamos avaliar”.

Meio Ambiente

“Tenho projeto Paraná sem Lixões. Conheci na Coréia do Sul, Israel, Itália e Portugal os sistemas deles. O português se adapta melhor para nós Vamos criar 18 aterros regionais”

Rede Massa

“A função dele no período eleitoral é respeitar as leis eleitorais. “Sou presidente do conselho administrativo da Rede Massa Somos afiliadas do SBT e tem regras a serem cumpridas. Não é um videogame que faz o que quiser”

Servidores

“Qualquer votação que eu tomo seria muito polêmica. Como é uma que a gente sabia que teria maioria esmagadora pela aprovação o meu voto não ia fazer diferença nenhuma. Eu era o único candidato na Assembleia candidato a governador e preferi me abster para deixar muito claro que quero fazer o diálogo

