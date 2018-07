Velório de Bernardo Ribas Carli leva centenas à Prefeitura de Guarapuava. Veja fotos

Redação Bem Paraná com Narley Resende

O velório do deputado estadual Bernardo Ribas Carli (PSDB) foi aberto ao público por volta das 8 horas desta manhã de segunda-feira, 23. O corpo é velado no saguão da Prefeitura de Guarapuava e o enterro está marcado para as 16 horas, no Cemitério Municipal de Guarapuava. Bernardo Carli morreu neste domingo, 22, quando o avião em que estava caiu na área rural do município de Paula Freitas, região Sul do Estado