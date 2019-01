Velório de Caio Junqueira reúne de Louise Cardoso a Rodrigo Santoro

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Jonas Torres, 44, deixou sua casa nos Estados Unidos para acompanhar o velório do irmão, o ator Caio Junqueira, que morreu nesta quarta-feira (23).

Também ator, Torres chegou ao local muito emocionado e chorando. Ele ficou abraçado a um amigo e não quis falar com a imprensa.

Seu irmão está sendo velado no cemitério São João Batista, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele morreu aos 42 anos, uma semana após ter sofrido um grave acidente de carro.

As atrizes Mariana Ximenes e Louise Cardoso foram as primeiras a chegar no local, por volta das 11h30, embora o enterro deva ocorrer apenas às 16h30.

Mariana, que trabalhou com Junqueira em uma peça produzida por Louise, relembrou o começo da carreira no Rio ao lado do amigo. "Ele foi uma das primeiras pessoas que me acolheu e estendeu a mão para mim, ao lado da Louise e da turma toda da peça. É muita dor. É difícil. Ele era amigo, leal, alegre", disse.

Já Louise destacou o profissionalismo e a beleza do ator. "Durante a peça 'A Rosa Tatuada', ele recebeu convite para um filme em que ganharia muito dinheiro. Eu falei que ele poderia sair da peça, mas ele não saiu", disse.

"Caio era alegre, tinha um sorriso, sempre positivo, sexy, de escorpião, bom ator para caramba, inteligente, delicado e um grande colega", acrescentou. "Sempre foi um grande ator, uma pessoa maravilhosa. Se Deus quiser, ele vai para um lugar bom. Vai descansar e ficar bem. É muito triste ele ir embora com 42 anos e a gente perder essa pessoa que a gente gosta tanto."

Além de familiares e de outros amigos, os atores Danton Mello, Ângelo Paes Leme, Heitor Martinez e Rodrigo Santoro também compareceram ao velório.