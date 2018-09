Vencedor do The Voice Brasil, Léo Pain diz que quase perdeu seletiva para ir ao programa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O gaúcho Léo Pain, 34, campeão da sétima edição do The Voice Brasil (Globo), afirmou nesta sexta-feira (28) que, por pouco, não ficou de fora do programa, que terminou nesta quinta (27). "Achei que era trote", afirmou ele.

Segundo o músico, a convocação para a seletiva regional, que aconteceu em maio, em Porto Alegre, foi parar no spam de seus emails. Logo em seguida, representantes do programa ligaram, mas dessa vez ele não atendeu por achou que era trote.

Foi só após um segundo contato do programa que Pain atendeu. "E era a produção! E eles me disseram: 'Você não quer participar do The Voice Brasil? Olha o teu email, porque você tem até hoje à meia noite'. A minha mulher que viu em casa e eu mandei tudo", contou.

Com 50,01% dos votos, Pain superou os outros quatro finalistas do programa e levou o prêmio de R$ 500 mil e a produção de um álbum. Nesta sexta, no programa Encontro com Fátima Bernardes (Globo), ele contou que o choro na final foi por conta de sua mãe. "Se vejo minha mãe cantando, choro".

Morador de Santa Maria, o cantor ingressou na música aos 12 anos, e possui mais de 40 prêmios como intérprete de canções nativistas. Desde 2012, no entanto, ele foca sua carreira solo no sertanejo.

Com o resultado desta quinta, Pain garantiu também a vitória do técnico Michel Teló, 37, que acumula agora quatro vitórias seguidas no programa. Também disputaram a final Erica Natuza, do time Brown; Isa Guerra, do time Lulu; e Kevin Ndjana, do time Ivete.