Venda de sneakers salta até 172% e varejo ganha novas marcas neste ano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parte essencial do vestuário urbano, os "sneakers" tiveram um boom de vendas no último ano, com a criação de novas marcas online e lançamentos de parcerias entre marcas e artistas

Plataformas de ecommerce, como a Amaro e a Sho2Gether, registraram números superiores a 70% de crescimento entre 2017 e 2018. No caso da segunda, o aumento foi de 172% na divisão de tênis, um dos maiores do mercado.

Cofundadora da Shop2Gether, Ana Isabel de Carvalho Pinto credita o aumento recente à "entrada de jovens no mercado e à extinção de vestuário formal nas startups".

Por essa diversidade, a oferta de marcas cau desde as reconhecidas New Balance, Timberland e Reebok até as de moda, como Calvin Klein, Diesel, Schutz e Fiever.

A sede dos consumidores por lançamentos mensais fez a Netshoes criar em setembro deste ano uma marca só de moda urbana. Batizada de Free Laces, a loja virtual tem como carro-chefe no caixa os modelos Chuck Taylor 70's, da Converse, e Adidas Superstar.

Um dos pontos principais dessa explosão de vendas, segundo a gerente comercial da marca, Vanessa Bianculli, é que "quando as grifes esportivas ganharam status de luxo, passaram a ser cobiçadas não só no próprio mercado de luxo, mas também no esportivo e na moda casual".