Vendas de computador aumentam pela primeira vez em seis anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As vendas de computadores pessoais aumentaram pela primeira vez em seis anos, alavancadas especialmente pelo setor profissional, informou nesta quinta-feira (12) a empresa de pesquisa no setor Gartner.

A chinesa Lenovo e americana HP estão empatadas em primeiro lugar do mercado, cada uma com 21,9%, seguidos da Dell (16,8%) e da Apple (7,1%).

As vendas aumentaram 1,42% no segundo trimestre, com 62,1 milhões de unidades, depois de ter diminuído nos últimos anos devido à orientação do mercado para smartphones e tablets.

Segundo a Gartner, o crescimento provém essencialmente das empresas que atualizam seus computadores o sistema operacional do Windows 10.

"As vendas de PC durante o segundo trimestre impulsionaram o aumento da demanda no setor profissional, mas foi compensado por uma baixa no mercado de consumo individual", indicou Mikako Kitagawa, analista da Gartner.

"Quanto aos consumidores (...), continuam utilizando seus smartphones para seus contatos cotidianos como as redes sociais e as agendas, o banco e as compras, o que reduz a necessidade de ter um computador", acrescentou.

De acordo com a Gartner, o mercado vai recuar nos dois próximos anos, com a desaceleração das vendas relacionadas ao Windows 10.