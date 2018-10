Vendas de óleo para acne crescem 86% em 2 dias após indicação de Meghan Markle

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo sem querer, a duquesa de Sussex, Meghan Markle, deu uma mãozinha para o crescimento das vendas da The Body Shop, marca inglesa de cosméticos comprada pela Natura em 2017.

No início da semana, a revista americana Allure publicou um compilado de produtos de beleza indicados pela mulher do príncipe Harry. Vários sites brasileiros replicaram a notícia, chamando atenção para os itens menos caros da lista.

Entre eles, estava o óleo "Tea Tree", que custa R$ 45. A princesa diz que "não vive sem".

"Se você se corta, é picada por um mosquito, uma espinha, não importa, ele é minha pequena cura para tudo", disse Meghan à revista.

Nesta sexta-feira (19) dois dias após a publicação da lista, o vidrinho com óleo de malaleuca já era líder de vendas nas lojas da The Body Shop no Brasil.

Segundo a empresa, as vendas do item cresceram 86% nesses últimos dias. Antes da lista, o produto nunca havia estado na lista dos dez mais vendidos.