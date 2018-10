Vendas no varejo avançam 1,3% em agosto, afirma IBGE

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As vendas no varejo brasileiro apresentaram alta de 1,3% no mês de agosto, informou o IBGE nesta quinta-feira (11). O desempenho positivo interrompe um movimento de queda iniciado em maio deste ano. Na relação com o mesmo mês do ano passado, a alta chega a 4,1%.

A expectativa em pesquisa da Reuters era de avanço de 0,3% na comparação mensal e de crescimento de 1,5% sobre um ano antes.

Na comparação com julho deste ano, das oito atividades analisadas pelo instituto, sete apresentaram comportamento positivo no mês, com destaque para o segmento de tecidos, vestuário e calçados, com crescimento de 5,6%. A segunda maior alta veio dos combustíveis e lubrificantes com avanço de 3%.

A única atividade que teve variação negativa em agosto foi livros, jornais, revistas e papelaria, com queda de 2,5%.

Na relação com o mesmo mês de 2017, o comércio teve um avanço de 4,1%, após recuar 1% em julho. Nesta comparação, em agosto, cinco das oito atividades tiveram crescimento. A maior contribuição veio do setor de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumos, com alta de 5,5%.

No acumulado de 12 meses, o volume de vendas do comércio cresce 3,3%, ante 3,2%, apresentado no mês passado.