Vendedor fatura e apoiadores fazem buzinaço em frente ao condomínio de Bolsonaro

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um vendedor carioca aproveitou a popularidade de Jair Bolsonaro (PSL) para faturar nesta quarta-feira (2). Ele abriu "uma loja" em frente ao condomínio do candidato, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, onde montou uma arara e pendurou dezenas de camisas com apoio ao candidato.

"Estou aqui dando uma força pro mito. Levando o nome dele pra mais gente", disse o vendedor, que se identifica "apenas com o nome artístico" de Papito. Cada camisa custa R$ 30.

Ele também vende "o Bolsoneco", um boneco inflável com a foto do candidato do PSL de terno e gravata.

Em alguns momentos, o trânsito na avenida Lúcio Costa ficou confuso por causa da quantidade de motoristas tentando comprar do vendedor. "Näo coloca que estou vendendo muito se não vai aparecer concorrente", brincou Papito, que negociou mais de 50 camisas na tarde desta quarta (2). Para atrair mais clientes, ele aceitava até cartão de crédito.

"Temos as mesmas ideias. O Bolsonaro passa sinceridade, mesmo não sendo preparado. Vou dar o meu voto de confiança", disse o empresário Leandro Batista, 41, após comprar uma camisa.

Papito trabalha há mais de uma década vendendo camisas em shows e partidas de futebol.

No início da noite, seis apoiadores do candidato colocaram faixas de apoio na frente do condomínio. Eles pediam para os motoristas buzinarem. Muitos respondiam provocando um buzinaço.