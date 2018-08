Venezuela legaliza compra e venda de moeda estrangeira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Assembleia Constituinte da Venezuela, órgão governista que exerce funções parlamentares, aprovou, nesta quinta-feira (2), decreto do regime de Nicolás Maduro para legalizar as operações de câmbio no país.

A iniciativa de flexibilizar o controle sobre a conversão de moedas faz parte de uma estratégia do governo venezuelano para combater a grave crise econômica e social no país.

A medida aprovada pela assembleia revogou uma lei implementada em 2003 pelo então presidente Hugo Chávez, que criminalizava as operações cambiais, com o objetivo de evitar a fuga de capital do país.