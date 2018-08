Venezuela ordena prisão de líder oposicionista por suposto ataque a Maduro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Suprema Corte da Venezuela ordenou nesta quarta-feira (8) a prisão do líder oposicionista Julio Borges, ex-presidente da Assembleia Nacional, por supostamente ter planejado o assassinato do ditador Nicolás Maduro com o ataque de drones do último sábado.

Em nota, a corte afirmou que "ordena a imediata detenção do parlamentar" sob a acusação de "homicídio intencional qualificado em grau de frustração" contra Maduro.

Outro oposicionista, o parlamentar Juan Requenses, 29, foi detido na terça (7), acusado de envolvimento no suposto ataque.

Um dos principais líderes dos protestos contra o regime de 2017, Requesens foi capturado pelo Serviço Bolivariano de Inteligência (Sebin, polícia política do chavismo). A informação foi divulgada por seu partido, o Primeiro Justiça (centro-direita).

A corte também declarou "procedente" o processo contra Requenses.

Ambos negam terem participado do suposto ataque.

Como parte do processo judicial, a Assembleia Constituinte, governista, decidia nesta quarta se vai suspender a imunidade parlamentar dos dois congressistas.

Antes de sua detenção, Requenses havia discursado na Assembleia Nacional, de maioria oposicionista, na terça.