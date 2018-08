Venezuela pede ao Brasil que proteja imigrantes em Roraima

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após confrontos entre brasileiros e venezuelanos neste sábado (18), na cidade de Pacaraima, em Roraima, a Venezuela pediu ao governo brasileiro que proteja seus cidadãos.

Os ataques começaram após o comerciante local Raimundo Nonato ser espancado em uma tentativa de assalto na véspera, o que deu início a uma manifestação contra a imigração venezuelana. Brasileiros perseguiram os imigrantes com pedradas, ataques com bombas de gás improvisadas e incineração de pertences. Em retaliação, venezuelanos passaram a quebrar carros de brasileiros na divisa.

Como as autoridades brasileiras afirmaram que não iriam interferir na situação, o governo venezuelano entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil para solicitar as "garantias correspondentes aos nacionais venezuelanos" e pedir que o governo "tome as medidas de proteção e segurança de suas famílias e bens".

No sábado (18), o Ministério da Segurança Pública brasileiro informou que enviará um efetivo extra da Força Nacional para o local com 60 homens, que devem se juntar às equipes de apoio à Polícia Federal a partir dessa segunda-feira (20).