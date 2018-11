Venezuelana vence Miss Internacional 2018; brasileira foi eliminada na primeira fase

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mariem Velazco García, 20, conquistou o título de Miss International 2018 na noite desta sexta-feira (9), dia de seu aniversário. O evento, criado em 1960 como uma premiação alternativa ao Miss Universo, foi sediado em Tóquio neste ano.

Em seu discurso, a Miss declarou que se sente orgulhosa por representar seu país e ter chego tão longe. "Esse era o meu maior pedido de aniversário e vai para a Venezuela! Para todas as pessoas no meu país, eu amo todos vocês."

Ela também comentou que sonha com um mundo em que todas as crianças tenham acesso à educação e à leitura. "Na Venezuela eu dedico uma boa parte do meu tempo como uma contadora de histórias para a população menos favorecida. Meu desejo é que as crianças do mundo tenham acesso à livros que as ensinem sobre tolerância, respeito e felicidade."

O Miss Internacional é realizado em etapas regionais e nacionais em diversos países. A representante brasileira havia conquistado o título de Miss São Paulo Internacional, o que lhe garantiu uma vaga na final nacional, onde recebeu a coroa de Miss Brasil Internacional.