Venha jogar e respeite sua palavra, diz presidente do River ao do Boca

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de ver o presidente do Boca Juniors quebrar o acordo de cavalheiros selado para que a final da Copa Libertadores fosse decidida no campo, o presidente do River Plate, Rodolfo D'Onofrio, falou firme contra o mandatário do clube rival.

Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (28), D'Onofrio pediu novamente a Daniel Angelici que o torneio continental se encerre dentro das quatro linhas e não nos tribunais da Conmebol.

"Angelici, venha jogar. Não somos tão bons assim, joguem, vocês podem ganhar da gente. Se o presidente do Boca está me ouvindo, venha jogar, respeite sua palavra. Digo com o coração. Há de se ter valores", afirmou o mandatário do River Plate.

Após a final ter sido adiada no último sábado (24) em razão do ataque ao ônibus do Boca, Angelici, D'Onofrio e Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, se reuniram em uma sala do Monumental de Nuñez para definir os próximos passos da decisão da Libertadores.

Ali, no interior do estádio do River Plate, chegaram a um acordo de que a partida deveria ser jogada no domingo (25). Contudo, pela manhã, o Boca entrou com um pedido na Conmebol para que o jogo fosse suspenso, a equipe ficasse com os pontos do confronto e, consequentemente, com o título continental.

D'Onofrio considerou a atitude do clube rival como uma traição de Angelici. A partida, então, foi adiada novamente.

"Não posso crer que Daniel [Angelici] não tenha tido respeito com o presidente da Conmebol e nem comigo. Nunca pensei que nessa mesma noite, quando se adiou a final, ele estava escrevendo [à Conmebol] para suspender a partida", afirmou.

Na terça-feira (27), depois da reunião em Luque (Paraguai), sede da Conmebol, a entidade que comanda o futebol sul-americano definiu que a final acontecerá entre os dias 8 e 9 de dezembro, mas ainda não há confirmação do local. A única certeza é de que não será na Argentina.

Rodolfo D'Onofrio defende o jogo no Monumental, mas aceitaria uma outra sede, contanto que se dispute o duelo. "Na Lua, vamos jogar a partida na Lua", completou.