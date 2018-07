‘Veranico’ já era. Curitiba vai encarar inverno real neste fim de semana

Redação Bem Paraná

O “veranico” visto em Curitiba nos últimos dias – com temperaturas de 26ºC e sol por todo o dia – já era. Neste fim de semana, a Capital paranaense deve voltara experimentar frio e chuva, um clima com mais cara de inverno. É o que diz a previsão do Instituto Meteorológico Simepar.

Para este sábado (21), Curitiba deverá ter clima nublado com boa chance de chuva. A temperatura mínima pode chegar a 11ºC. Já a máxima não passa de 21ºC.

Para domingo (22), o frio deverá ser ainda menor: temperatura máxima de 15ºC, ao passo que a mínima chega a 11ºC. Ao menos, a chance de chuva é menor, de 15%, segundo o Simepar.