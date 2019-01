Verão Curitiba tem brincadeiras na água e atrai 5 mil pessoas no fim de semana

SMCS

O primeiro fim de semana das atividades do Verão Curitiba 2019 reuniu cerca de 5 mil pessoas nos parques Barigui, Passaúna, Náutico e Lago Azul. O sol e as altas temperaturas, um pouco de chuva também, animou as famílias que foram aos parques aproveitar para fazer atividades de recreação ao ar livre.

As ações seguem nos quatro parques, sempre aos fins de semana, até o dia 24 de fevereiro, das 13h às 19h. Toda a programação pode ser acompanhada pelo site da agenda de eventos da Prefeitura. Neste primeiro fim de semana, uma das atrações que chamou a atenção foi a primeira etapa da Copa Curitiba de Vela Rádio Controlada no Parque Náutico, no Boqueirão.

A população pode acompanhar as disputas de nautimodelismo que envolveram dez pequenos barcos nas águas do Parque Náutico. As próximas etapas serão nos dias 13 de janeiro e 23 e 24 de fevereiro, também no Parque Náutico.

Ações integradas

A coordenação das atividades do Verão Curitiba é feita pela Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), mas envolve outras áreas da Prefeitura como Fundação Cultural, Saúde, Educação e Turismo.

Nos parques Barigui e Náutico também são feitas apresentações circenses, dentro do programa Praça do Circo, da Fundação Cultural. Estas atividades são cobradas e os ingressos são vendidos no próprio local.

Nos quatro parques a Smelj disponibiliza atividades esportivas e recreativas, como xadrez, pingue-pongue, perna de pau, minifutebol e vôlei.

O Verão Curitiba também tem ações educativas com orientações para a prática de atividade física, segurança alimentar e nutricional, preservação ambiental, cuidados com animais, informações turísticas e dicas de saúde para a melhoria da qualidade de vida.

Confira a agenda do Verão Curitiba 2019 pelo site www.curitiba.pr.gov.br/agenda.

Parques do projeto Verão Curitiba 2019 e seus endereços:

- Parque Barigui, Avenida Cândido Hartmann, sem número, bairro Santo Inácio (ao lado do Museu do Automóvel);

- Parque Náutico, Avenida Marechal Floriano Peixoto, sem número, bairro Boqueirão;

- Parque Passaúna, Rua Ângelo Marqueto, 2528, bairro Augusta (prainha do lago próxima ao mirante);

- Parque Lago Azul, Rua Colomba Marlin, 831, bairro Umbará.