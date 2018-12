Verão dará trégua, e SP terá temperatura amena e chuva bem na véspera e no Natal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após registrar um longo período com sol e calor, incluindo a tarde mais quente do ano com os 34ºC da última terça-feira (17), a cidade de São Paulo terá uma "janela" de chuvas e queda de temperatura justamente na véspera e no dia do Natal.

Até este sábado (22), o clima manterá a tendência de dias quentes e ensolarados, com chuvas isoladas no período da noite. De acordo com o Climatempo, a temperatura vai oscilar de 22ºC a 34ºC.

No sábado, no entanto, a chuva terá maior intensidade e se estenderá pela madrugada e o início da manhã de domingo. Apesar da nebulosidade, o sol ainda aparece durante o dia de domingo.

A variação da temperatura será pequena no domingo, quando a máxima pode chegar aos 29ºC e a mínima, aos 21ºC. A mudança mais significativa ocorrerá na segunda-feira (24), quando o clima na capital paulista ficará nos 25ºC de máxima. Além do tempo mais ameno, também há previsão de chuva de fraca intensidade, porém contínua.

No dia 25, o sol pode aparecer entre nuvens, mas não com força suficiente para esquentar. A variação entre a mínima e a máxima será de 19ºC a 25ºC. A previsão, segundo o Climatempo, é que o tempo volte a melhorar após o dia 26 de dezembro.

VERÃO

Nesta sexta-feira (21) à noite começa oficialmente a estação mais quente do ano, o verão. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura de São Paulo, os próximos meses serão de temperaturas acima da média e chuvas.

"Especialmente para o Sudeste é esperado um aumento significativo nas temperaturas, favorecendo os temporais no final das tardes associados ao calor e a chegada da brisa marítima", afirmou em nota.

Ainda segundo o centro de gerenciamento, estas instabilidades resultam em chuvas por vários dias, que podem causar enchentes e deslizamentos de terra.