No verão, suamos mais e perdemos muita água e sais minerais. Por isso, é fundamental cuidar da alimentação e aumentar a ingestão de líquidos – em especial, muita água - para evitar a desidratação. “É importante que a alimentação no verão seja mais leve e saudável”, esclarece Isabella Cristina Pereira, nutricionista da Prefeitura.

A especialista recomenda que a população consuma muita fruta e salada, que além de serem ricas em vitaminas, são ótimas para manter a hidratação. “Sucos, sanduíches naturais e saladas são opções saudáveis e de fácil digestão”, afirma ela, que integra a equipe da gerência de Práticas Alimentares da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab).

Isabella pede que as pessoas bebam, pelo menos, 2 litros de água diariamente. “O líquido elimina toxinas e estimula o bom funcionamento do metabolismo. Outra maneira de manter a hidratação em dia é tomar água de coco, sucos naturais e chá gelados”, explica.

Ela orienta também para que a população evite refrigerantes, pois são “bombas de açúcar”. “Os sucos industrializados também têm açúcar em excesso, por isso seu consumo deve ser restrito ao máximo, assim como as bebidas alcoólicas”, reforça.

A nutricionista alerta para a ingestão de sal e gordura em excesso. Alimentos gordurosos dificultam a digestão e podem sobrecarregar o organismo, causando aquela sensação de desconforto. “Para manter o bem-estar nessa estação, as frituras e os doces também devem ser consumidos em menores quantidades”, pondera.

Opte por preparações assadas, em vez de frituras, para facilitar a digestão.

O armazenamento dos alimentos é outro cuidado necessário nesse período, especialmente quando for comer fora de casa. Por causa do calor, alguns produtos estragam com mais facilidade e as altas temperaturas propiciam a proliferação de bactérias - que podem contaminar os alimentos.

Por isso, é preciso ter cuidado com o preparo e a manutenção dos alimentos. “As altas temperaturas do verão aceleram a deterioração dos alimentos e favorecem a multiplicação de micro-organismos causadores intoxicações alimentares”, justifica Isabella.

Alimentação balanceada e muita hidratação também são fundamentais para o bom rendimento físico de quem for participar do Verão Curitiba 2019, que está levando muita diversão e lazer para quatro parques da capital até o fim de fevereiro (confira toda a programação da Prefeitura no site).

“É importante incluir na refeição, de forma equilibrada, uma variedade de nutrientes, como carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e sais minerais”, avalia a especialista. Para ajustar as refeições de acordo com suas necessidades específicas, ela aconselha que as pessoas consultem sempre um nutricionista.

Isabella reforça que uma alimentação saudável, incluindo todos os grupos de alimentos (cereais, pães, tubérculos, carnes, ovos, frutas, hortaliças e leguminosas), deve ser realizada durante o ano inteiro, independente da estação do ano.

“Esses alimentos, inclusive, podem ser adquiridos em diversos programas de segurança alimentar da Prefeitura nos Armazéns da Família, que oferece gêneros alimentícios para famílias com até cinco salários mínimos; e os Sacolões da Família, feiras e mercados, que comercializam frutas e verduras”, completa a nutricionista.

Algumas dicas para ter uma alimentação saudável no verão:

Beba pelo menos 2 litros de água por dia. Não espere sentir sede para beber água, isso já é um indicativo de que o corpo está desidratado.

Consuma chá de ervas gelado, como hortelã, capim limão e camomila;

Beba água de coco, que é rica em sais minerais e nutrientes e pode ser considerada um isotônico natural para repor líquidos perdidos pelo suor;

Reduza o sal das preparações usando temperos naturais como salsinha, cebolinha, coentro e manjericão. A ingestão do sal faz com que o corpo retenha líquidos, resultando em inchaço e aumento da pressão arterial;

Consuma frutas ao longo do dia. Abacaxi, melão, melancia, laranja, uva e pêssego são ricos em água e ajudam a hidratar;

Mastigue bem! Além de fazer a pessoa apreciar o sabor do alimento, ajuda o corpo a digeri-lo e evita aquela sensação de mal-estar no estômago;

Mantenha sob refrigeração alimentos perecíveis, como queijo branco, embutidos, carnes, patês, tortas e bolos recheados;

Prepare os alimentos o mais próximo possível do horário em que serão consumidos e as sobras devem ser guardadas imediatamente na geladeira;

Observe nos estabelecimentos que comercializam alimentos a limpeza, a organização do ambiente, a higiene dos atendentes e a conservação adequada dos alimentos.

Três receitas para se hidratar e se alimentar bem no verão:

Suco de laranja com melão e hortelã

Ingredientes

2 xícaras de suco de laranja

2 fatias finas de melão em pedaços

2 colheres de sopa de folhas de hortelã fresca

Modo de preparo

No liquidificador, bater os ingredientes até obter um suco cremoso.

Servir em seguida.

Rendimento: 2 porções.

Sorvete de manga

Ingredientes

2 mangas médias maduras picadas e congeladas

1 copo de iogurte natural desnatado (170g)

Modo de preparo

Corte as mangas em cubos e congele no mínimo de um dia para o outro;

Coloque no liquidificador as mangas e o iogurte e bata aos poucos até ficar homogêneo;

Coloque em um recipiente com tampa no freezer por 24hs (Se quiser pode deixar menos a consistência ficará mais mole se preferir).

Rendimento: 4 porções

Salada de alface refrescante

Ingredientes

5 folhas de alface cortado em fatias finas

1 cenoura pequena ralada

1 tomate picado em fatias finas ou em cubinhos pequenos

1 pepino ralado (ralo grosso)

½ colher de chá de sal

4 colheres de sopa de suco de limão

4 colheres de sopa de azeite

Modo de Preparo

Juntar todos os ingredientes e temperar com sal, azeite e suco de limão.

Rendimento: 5 porções