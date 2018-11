Vereador é detido em São Luís e presta depoimento na Polícia Federal

Folhapress

SÃO LUÍS, MA (FOLHAPRESS) - O vereador de São Luís (MA) Genival Alves (PRTB), candidato a deputado estadual, foi levado à sede da Polícia Federal na capital maranhense neste domingo (7) para prestar depoimento.

Ele foi detido pela PM, que afirmou ter encontrado com ele R$ 8.000 e material de campanha -será apurado se configura tentativa de compra de votos. Em nota, Lacerda disse que jamais praticou atos ilícitos com o objetivo de angariar votos e disse tratar-se de armação de opositores".

Outra ocorrência no Maranhão ocorreu pela manhã, quando cinco pessoas foram detidas com R$ 14 mil e material de campanha no povoado de Crioli do Sinhá, na cidade de Graça Aranha.