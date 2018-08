Vermelhos chega à 4ª edição com ambição de formar músicos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Samuel Mac Dowell de Figueiredo tinha um sonho: construir um teatro na mata atlântica, perto da praia, para nele promover espetáculos.

Realizou-o há três anos e foi além. É num complexo cultural encravado na floresta, em Ilhabela (SP), que ocorre pela quarta vez o Festival Vermelhos, a partir deste sábado (4).

Tudo isso não surgiu da noite para o dia. A ideia fagulhou há mais de 15 anos, quando Figueiredo, advogado de 68 anos nascido no Recife e de círculo social há muito ligado a artistas, comprou um terreno de 150 mil m² numa região conhecida como Ponta da Sela.

Imagine: fica a cem metros de onde começa a reserva do Parque Estadual de Ilhabela, de um lado, e bem próximo do mar, de outro.

Depois, ele passou anos investindo na construção das instalações: o Teatro de Vermelhos, o Anfiteatro da Floresta e um espaço para residências artísticas.

Nelas, Figueiredo projeta fortalecer outra vocação do projeto, a ideia que seu Instituto Baía dos Vermelhos passe a formar jovens músicos.

Seria um programa educativo nos moldes dos de festivais como o americano Tanglewood, do suíço Verbier e do brasileiro Festival de Inverno de Campos do Jordão, que também se inspirou naqueles eventos internacionais.

Hoje isso se materializa em uma orquestra de sopro e percussão em formação, que ensaia desde outubro passado.

"Promover formação em instrumentos de cordas, percussão, sopros e em coral para alunos do ensino básico aqui da Ilhabela e de cidades próximas é o objetivo de médio prazo", explica Figueiredo.

De fora também vem Leonard Bernstein, homenageado desta edição. O regente, pianista e compositor que faria cem anos neste 2018 ficou conhecido pela habilidade em fundir universos musicais.

Ele inspira um grande encontro que marca a abertura oficial do festival, na noite deste sábado (4), às 20h30.

A São Paulo Companhia de Dança, comandada por Inês Bogéa, e a Orquestra Jazz Sinfônica, sob regência de João Maurício Galindo, apresentam o espetáculo de música e dança "Bernstein 100".

A encenação dirigida por Ulysses Cruz em homenagem ao compositor americano cita criações dele para musicais da Broadway e peças como "Candide" e "Fancy Free".

"Bernstein é para gentes de muitas linguagens, como o próprio festival. Sua principal característica foi a mistura de gêneros, razão para críticas em vida, mas hoje motivo de elogio", destaca Figueiredo.

A propensão à miscigenação entre gêneros, que Bernstein praticou em vida, inspira outros encontros ao longo da programação do evento.

No total, são 15 atrações de música -erudita, MPB e instrumental- e de artes cênicas até 18 de agosto, sempre aos finais de semana.

É o caso da apresentação do violonista Guinga com Rosana Lamosa e o Quarteto Carlos Gomes, no dia 18, às 11h.

O pressuposto da mistura também norteia o encontro da Jazz Sinfônica com os solistas Spok, Adelson da Silva e Estefan Iatcekiew em um concerto mesclando jazz e frevo no domingo (5), às 11h30.

Este sábado, primeiro dia de programação, começa com John Surman (saxofone e clarone), Rob Waring (vibrafone e marimba) e o pianista brasileiro Nelson Ayres, às 11h.

Mais tarde, às 15h, o Quaternaglia Guitar Quartet estreia arranjo para a obra "Así Era la Dancita Aquella", do compositor cubano Leo Brouwer.

O grupo de câmara, que inclui o colunista da Folha Sidney Molina, também se integra às homenagens a Bernstein com versão do musical "West Side Story".

FESTIVAL VERMELHOS - 4ª EDIÇÃO

ONDE Centro Cultural Baía dos Vermelhos - av. Governador Mario Covas Jr., 11.970, Ilhabela, São Paulo

QUANDO De 4/8 a 18/8

QUANTO Ingr: R$ 10 a R$ 50 (algumas gratuitas). Livre. Veja a programação completa em vermelhos.org.br.