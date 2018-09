Versace mostra sexy despudorado em Milão com chuva de celebridades

Folhapress

MILÃO, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - Não era mini, era micro. Microestampas, microbordados e, principalmente, microvestidos.

Após um bem-sucedido trabalho de ressurreição do estilo Gianni Versace na coleção de março passado, a irmã do estilista morto em 1997 e atual chefe criativa da grife familiar, Donatella Versace, continua a resgatar elementos do sexy desinibido que ganhou o mundo nos 1980.

No desfile de verão 2019 da Versace, em uma enorme sala forrada por tapetes com listras coloridas, Donatella testou os limites legais de para uso de vestidos curtos, bem ao estilo do final dos 1990, quando as supermodelos da Versace balançavam a moda com pernas, colos e cinturas à mostra.

Entre elas, Kaia Gerber (filha de Cindy Crawford, a cara da mãe), Kendall Jenner (uma das irmãs Kardashian), Irina Shayk (mulher de Bradley Cooper) e as irmãs Bella e Gigi Hadid.

Do sangue latino ela tirou as pequenas flores que preenchiam os vestidos, jaquetas e meias, pra estampadas, para bordadas com o reconhecível brilho de uma costura manual.

Donatella parece ter gostado --e também os fãs que lotam a loja da marca na Via Montenapoleone nesta semana de moda milanesa-- de usar detalhes que Gianni instituiu na moda italiana e ela havia deixado de lado.

Entre as sugestões remodeladas dos arquivos da marca estão os looks construídos com desenhos usados em lenço e a pesada malha de metal, criação da marca que tomou os tapetes vermelhos e foi imortalizado na foto do retorno das supermodelos na temporada passada.

Couro, jérsei, transparências, estampas de bicho, pele à mostra. No ano que coroou o retorno da grife à cultura pop -a minissérie "O Assassinato de Gianni Versace" foi um dos grandes vencedores do Emmy deste ano-, sua imagem parece mais viva do que nunca.

Na plateia, as cantoras Nicki Minaj e Rita Ora e a atriz Rosie Huntington-Whiteley.

*O jornalista se hospeda a convite da Fila