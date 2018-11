Versão karaokê de ´Bohemian Rhapsody´ chega aos cinemas de Curitiba

Josianne Ritz

A Fox Film lança nesta quinta (15) uma versão especial de Bohemian Rhapsody para que o público possa cantar junto com as músicas do Queen. Intitulada ´Cantando com Bohemian Rhapsody´, a exibição traz as letras de todas as canções na tela. Isso mesmo: o karaokê no cinema será oficializado. A versão especial chega nesta quinta aos cinemas da Cinemark, inclusive em Curitiba, tanto no Shopping Mueller, com sessão às 20h50, como no Parkshopping Barigui, com sessão às 20h40.

Bohemian Rhapsody conta com Rami Malek (Freddie Mercury), Ben Hardy (Roger Taylor), Gwilym Lee (Brian May) e Joseph Mazzello (John Deacon). O filme acompanha a banda desde começo até a apresentação histórica no Live Aid em 1985. O longa está em cartaz no cinema.

Bryan Singer foi afastado de Bohemian Rhapsody em dezembro, alegando problemas familiares. Poucas semanas depois, surgiram as alegações de estupro e abuso, e Singer foi afastado também do cargo de produtor executivo em Legion .

O filme atraiu mais de um milhão de espectadores em apenas 12 dias.