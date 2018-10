Verstappen é o mais rápido do dia nos treinos livres do GP do México

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Red Bull mostrou nesta sexta-feira (26) que pode dividir o protagonismo com Lewis Hamilton no GP do México. Se o piloto inglês pode conquistar o pentacampeonato da Fórmula 1, a escuderia austríaca chega à corrida com um bom desempenho nos treinos livres.

O holandês Max Verstappen guiou a equipe à liderança nos dois treinos livres. Na segunda sessão, ele repetiu a boa atuação, cravando o tempo de 1min16s720. Ele foi seguido pelo seu companheiro, o australiano Daniel Ricciardo, com 1min16s873.

Líder do Mundial, Hamilton foi apenas o sétimo colocado na segunda sessão, com 1min18s100. O companheiro do inglês na Mercedes, o finlandês Valteri Bottas, ficou em nono, com 1min18s140.

O terceiro melhor tempo da segunda sessão foi do espanhol Carlos Sainz, da Renault, com 1min17s953. Na quarta colocação ficou o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, o único que pode tirar o título de Hamilton, com 1min17s954.

O treino classificatório para a definição do grid de largada, na Cidade do México, acontece neste sábado (27), às 15h. A corrida será neste domingo (28), às 15h10.

Para ficar com o título, Hamilton precisa apenas chegar em sétimo lugar no GP do México. Caso fica da oitava colocação para trás, ele levantará o troféu caso Vettel não vença a corrida.