Véspera do Dia dos Pais conta com revoada de pipas no Sítio Cercado

Este sábado (11/8) tem atividades pelo Dia dos Pais no Parque do Semeador, no Sítio Cercado. Os Jogos do Piá levam atividades gratuitas para pais e filhos em mais uma edição da revoada de pipas. Uma ótima oportunidade para comemorar antecipadamente o Dia dos Pais, celebrado no domingo (12/8).

A oficina e revoada de pipas será feita das 11h às 16h. No mesmo evento, a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude vai fazer o lançamento oficial dos brinquedos inclusivos para crianças com deficiência.

Todas as atividades dos Jogos do Piá são gratuitas. Pais e filhos terão um dia repleto de brincadeiras e diversão ao ar livre. Em caso de chuvas, as atividades serão adiadas. Pelo Facebook da Smelj (www.facebook.com/SMELJPMC/) serão colocadas informações atualizadas sobre o evento.

Instrutores vão ensinar como pais e crianças fazerem as pipas. Todos os materiais para confecção dos brinquedos são cedidos pela Smelj. As inscrições para a oficina são feitas no local, por ordem de chegada.

Além de aprender a fazer, todos vão receber informações de como soltar as pipas em locais adequados, longe da rede elétrica e de vias públicas. Também serão passadas informações sobre o uso do cerol, que é proibido por lei.

Os jogos

Os Jogos do Piá foram idealizados pelo prefeito Rafael Greca com o objetivo de resgatar brincadeiras tradicionais e estimular a ocupação dos espaços públicos com práticas saudáveis. Os jogos foram lançados em junho e vão até outubro, quando um grande festival no Dia das Crianças vai encerrar as atividades, no Parque Barigui.

O programa inclui uma série de atividades tradicionais: pipa, carrinho de rolimã, bolinha de gude, betes, futebol de dedo, pião, amarelinha.

As atividades são abertas e gratuitas, para meninos e meninas. “Piá quer dizer coração, vem do tupi ‘pyã’. Fórmula utilizada pelas mães para chamar seus filhos e filhas", escreveu o prefeito Rafael Greca em seu livro Curitiba - Luz dos Pinhais. "No Sul, o termo é aplicado aos meninos, mas esses jogos são para todos”, completou.

Brinquedos inclusivos

A novidade desta edição dos Jogos do Piá é o lançamento dos brinquedos inclusivos, que permitem que crianças com deficiência brinquem juntas com outras crianças, sem limitações ou preconceito. São quatro brinquedos móveis que podem ser montados e levados para qualquer lugar da cidade.

O kit é composto por balança, gangorra, tirolesa e um skate adaptado. “Esses brinquedos podem ser levados para os nossos eventos. Eles permitem uma integração entre todas as crianças. Vamos comprar novos kits para colocar nas regionais da cidade”, disse o secretário do Esporte, Lazer e Juventude, Emílio Trautwein.