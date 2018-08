Vestibular 2019 da UEL entra na sua última semana para inscrição

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Os candidatos têm somente mais uma semana para efetivarem as inscrições para o Vestibular 2019 da UEL, que será realizado em 21 de outubro (1ª fase) e nos dias 2, 3 e 4 de dezembro (2ª fase). As inscrições vão até 5 de setembro, exclusivamente no endereço www.cops.uel.br. O valor da inscrição é de R$ 150, 00. A Universidade oferece 2.521 vagas em 53 cursos de graduação e outras 564 por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU), totalizando 3.085 vagas.

A responsável pela Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops), professora Sandra Regina de Oliveira Garcia, recomenda que os estudantes evitem fazer a inscrição na última hora, uma vez que é preciso preencher um formulário com informações detalhadas, relacionadas à documentação pessoal, escolaridade e dados familiares. O candidato precisará escolher a língua estrangeira e ainda gerar o boleto para fazer o pagamento na rede bancária.

A Cops tem registrado um volume de cerca de mil inscrições diárias, o que comprova a expectativa inicial de manter o volume de inscritos do concurso passado, que registrou 22.034 candidatos. A coordenadora explica que a escolha das datas de provas considerou fatores como as eleições gerais de outubro e a data de vestibulares de outras instituições de grande porte.

Os estudantes que tiverem dúvidas relacionados ao processo de inscrição podem acessar o Manual do Candidato, disponível no endereço www.cops.uel.br. O Manual traz informações úteis como os programas das disciplinas, quadro de vagas dos mais de 50 cursos de graduação, cronograma das convocações, sistema de seleção e demais normas detalhadas do concurso.

Confira o cronograma do Vestibular 2019:

Inscrições até 5 de setembro, endereço www.cops.uel.br.

Prova de Habilidades Específicas (Música): 30 de setembro, das 8 às 11 horas e das 14 às 18 horas. Resultado será divulgado na página da Cops dia 4 de outubro.

1ª fase do Vestibular: 21 de outubro, das 14 às 18 horas. Provas de Conhecimentos Gerais. A Cops divulga o resultado da primeira fase dia 7 de novembro, às 17 horas no site da Cops (www.cops.uel.br)

2ª fase: dias 2, 3 e 4 de dezembro. Dia 2, das 14 às 18 horas, provas de Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação. Dia 3, prova discursiva de Conhecimentos Específicos, das 14 às 18 horas. Dia 4 de dezembro, das 8 às 11 horas e das 14 às 18 horas, prova de Habilidades Específicas (Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico).

Resultado Vestibular 2019: 18 de janeiro de 2019